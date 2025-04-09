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來不及說再見（四）

楊秋生
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他相信，但很懊惱思緒也因此打住，還是沒看到「她」的臉。

他看著琪琪，試探性地問她：「那條項鍊呢？妳今天為什麼沒戴？」

琪琪忽然淚流滿面，後來竟至泣不成聲的地步。

一定是發生了什麼，雖然記憶像湖面波光粼粼閃爍的碎金，兜不出一輪明月，但他似乎知道那輪明月正照映著這一片湖光，還有他的心。

這絕不是虛幻的海市蜃樓！

「海市蜃樓」這四個字像一陣雷劈，打到他的腦袋。海市蜃樓、平行時空，是的，他自來對浩渺的神祕宇宙充滿好奇，但周遭總找不到志趣相投的人，直到……是的，直到有一天，他好像「遇到」一個和他志趣頗為相投的人。記憶中一個模糊的影像跳出來，他似乎曾與一個人在討論海市蜃樓與平行時空。

他的心像受到巨大的衝擊，他想，其實那已不是單純的記憶，而應該是曾經擁有過的真實生活，在他生命中曾經刻下的軌跡。他決定一定要尋回失去的記憶，他必須把失去的過去找回來。

那個人，會是琪琪嗎？

他問琪琪：「你對海市蜃樓有什麼看法？」

「科學家認為，海市蜃樓其實是斯內爾定律，也就是所謂的折射定律造成的。地球上的物體反射的光，經過大氣折射後形成一種虛像。」琪琪說。

「是的，原理是如此。按理海市蜃樓產生的海市或蜃景，在地球的某個地方一定能夠找到實景。但的確也有一些是在現實生活中根本找不到的原型。雖然科學家認為，這可能是光在折射或者反射的過程當中出現了偏差，但我對這種尚未經過證明的偏差現象一直存疑，會不會是另一個平行宇宙呢？」（四）

上一則

凝視，在維羅納

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