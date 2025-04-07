現在問題來了，在安東年的心中，因為那次意外的激情，惠芬在他心中由哥們變成了紅粉知己。而惠芬依然把他當成是兄弟，像以前那樣。

「忘了那件事、忘記那盆花吧，我們以後不能再這樣了。」惠芬說。

「為什麼？」安東年問，「你嫌我做得不夠好嗎？在正常一點的地方，我會做得更好。你什麼時候再和我試一下嘛？」

惠芬幾乎大笑。「不是這樣的，安東年，我們還是做哥們好了。」

「不想做哥們了──要不然，我給你花行不行？」

惠芬沒有生氣，笑著說：「你乍像個小孩子一樣呢？」

「我不是小孩子！」

「你的內心住著個小孩子呢，安東年。這是我最喜歡你的地方。所以我們還是做哥們好了，像以前一樣。」

安東年勉強笑笑，不甘心，又說：「做哥們可以，但你得告訴我原因。是因為我已經結婚了嗎？」

「有這方面的原因，但這不是最主要的。」

「最主要的原因是什麼？」

「我的意思是說，我們做朋友這麼多年，你從來就沒把我當成是女人，我也從沒把你看成是男人。我們之間，不應該有性別之分。」

這天，惠芬的白淨男友把未醉但裝瘋賣傻的安東年送回家。男孩是惠芬大哥的同事，一位很有上進心的公務員。

回到家中，母親告訴安東年，因為大雪的原因機場關閉，他老婆要在哈爾濱多留幾天。

安東年奇怪地問：我老婆幹麼打電話跟你講這個，她不是應該直接跟我講的嗎？

母親沒好氣地說：你看看你的電話中，有多少個未接來電！

「家裡遭雪災了，她還去外地看雪，滿世界瘋跑，這敗家的娘們！」安東年嘟嘟噥噥地罵著上樓進屋，和衣倒在床上。（二○）