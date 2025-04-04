不消一時半刻，廚房裡的鑄鐵鍋裡已然冒出香氛。父子兩人目瞪口呆看著她變戲法。被雙手拍得滑溜溜的大肉丸子臥進了打開了的白色蛤蜊殼，上面鋪上了一張張的白菜葉子。蓋上鍋蓋之後，她指揮著父子兩人將湯碗、筷子、調羹、筷子架裝進紙箱，她自己則把整只鑄鐵鍋包進保溫袋。一家三口浩浩蕩蕩直奔維洛納。

數日不見，婆婆的兩腮凹陷。她心痛不已，馬上掀開鍋蓋，拿出湯碗，舀了一調羹鬆軟的肉丸，輕輕吹了吹，送到婆婆唇邊。基於對這個媳婦的信任，婆婆張開嘴，她極其小心地將這食物送到了婆婆的舌尖。然後，她看到了婆婆的笑容和淚水。全家人放下心來。

「這是什麼好東西？」婆婆好奇地瞪視著筷子捲起散發著香氣，幾近透明的菜餚。她微笑，「白菜，用蛤蜊湯煨出來的白菜。」

家庭醫生頻頻點頭：「入口即化的營養品。」

這一頓飯吃得全家人快樂無比，婆婆自然已經是有說有笑了。嫂嫂不但一字一句寫下了這一道「蛤蜊湯燉獅子頭」的食譜 ，留待自己如法炮製，而且生平第一次嘗到了干貝這一味調味料的妙用。

就從這一天起，東方烹飪堂皇登場，不時出現在維洛納和威尼斯兩地的餐桌上。無師自通的黛安娜‧丁也在瞬間成為料理大師，常有鄰里登門請教，惹得利卡爾多父子兩人歡呼雀躍。

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微笑著的黛安娜‧丁收回思緒，轉身面對巨大寫字檯上的一份資料，陷入了沉思。這份資料是兒子從佛羅倫斯送來的急件，談到了一個鑑定的問題，1563年，委羅內塞為聖喬治大教堂繪製巨幅作品〈迦納婚宴〉的時候，這位偉大的威尼斯藝術家究竟把新娘安放在哪一個位置上？

這幅巨大的作品，現在是羅浮宮 的典藏。但是關於作品的詮釋，卻幾乎全部來自威尼斯。已經退休 的阿爾多瑞博士的專書裡，就有大量關於這幅作品的分析。（八）