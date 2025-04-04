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華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

大雪落花棚（一七）

李東文
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人性化的政策很得人心，也令鄰鄉同樣開花棚的安東年的朋友們羡羨慕不已。政府為了扶持本土綠色企業是真心實意的，每一項舉措都落到實處。去年夏天，安東年搭建新花棚的時候，上面還出資新修了一條環村水泥路，徹底結束了鄉間小路泥濘坑窪的尷尬。

客人們走後，天也暗了下來。天氣不好的時候，如果不看手錶，很難判斷時間。安東年有點餓了，去各處關門準備回家吃晚飯。老天爺，趁著他招呼客人，舊棚那邊不知被什麼人偷走了一批花，幾盆景天老樁和十二卷的中檔貨。還好貴貨鎖在專門的鐵絲籠子裡偷不走，要不然損失不可估量。

竊賊是一位開著紅色別克汽車的女人──監控拍下了她的車牌、模樣，以及她抱著花草的動作。失竊的花草超過三千元，可以報警了。仔細看，這女人還挺漂亮，穿著也洋氣。他上個月跟花友一起喝酒時不知聽誰提起過，鄰鄉有位專門偷花的富婆。

他多了個心眼，報警前先打電話跟惠芬說了這事。惠芬在電話那頭哈哈大笑，告訴安東年，上個月這個女人也開著汽車來偷她家的花，被狗發現咬了一口，捉到現行，一巴掌打發走了。

安東年說：你們女人能打女人，我不能打。惠芬說：人家是女孩子好吧。安東年又問為什麼不報警。惠芬說她是村裡某某未過門的老婆，報警怕傷了鄰里和氣。這女人是做服裝生意的，離過兩次婚，開著一輛三十多萬的車。偷花不是因為沒有錢，是因為她想偷。惠芬把她的電話給了安東年。

沒想到女人很爽快，問安東年她拿走的花值多少錢。安東年粗略算算，翻倍報了個價。（一七）

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