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有錢人的房子（七）

蘇橋西

陳錦慢慢翻身，把頭埋在枕頭下面，床縫裡什麼東西一亮，原來是只耳夾。上面珠色光澤閃爍，不知道是哪個前輩女生留下的紀念。陳錦想起萬聖節過後的街頭，總有心急的孩子吃了糖果。那些絢麗的糖紙，和這些五彩斑斕的胸針、耳夾一樣，隨手扔掉，在街頭無人問津。

陳錦正穿戴，子弘端著食盤進來，奶酪、火腿和水果，還有杯熱牛奶。東西準備得齊全，子弘也許真養過貓。陳錦背過身，不願意當著子弘面繫上最後的釦子，走進浴室，關上門，看著鏡子裡的自己，慢慢繫上。陳錦記得當初戲劇社查資料，書上說穿旗袍就是一個「守」字。可是忘記網上是誰說的，如今這個日新月異的時代，就算你肯守，又有誰肯信。

子弘送陳錦下山，陳錦不坐副駕，坐在後排。打開包，試試手機還能不能用。包裡居然多出個蛋藍色的盒子，一定是子弘趁自己不注意放進去的。

陳錦對子弘說，我手機沒把你家地板砸壞吧。子弘笑，沒有，這事怪我，我送你個新的。陳錦說我窮人用不了好東西，助學金量化互評，高端消費是要扣分的。好點的手機，別說新的，二手都不行。子弘說不讓她們知道就好。

陳錦不說話，靠在座位上，沒有打開盒子，大大方方闔上包。這下銀貨兩訖，從此各不相欠。

陳錦回宿舍的時候，聽見大家閒聊，說商學院有個女生狂追董子弘，特誇張，整天背一個名牌包，董子弘都不搭理她。有人說那包一眼假，看那五金件就知道。聽說和董子弘來往多的是個學姊，大四，保研了。大家看見陳錦進來，說董子弘就喜歡學習好的，成熟。唉，陳錦，就你這款的，復古。（七）

萬聖節 牛奶

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