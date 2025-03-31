天還陰著，但雪停了，早上飄的那幾片雪是老天爺用來嚇唬人的。風很大，夾雜著潮濕的空氣打在臉上，有被利器劃過的感覺。

父親回去吃午飯。安東年不想兩頭走，就讓小寶在棚裡弄飯，溫點黃酒。小寶也像其他人一樣，跟安東年打聽野豬的事。安東年簡直想一記右勾拳把這個王八蛋打翻在地。

氣溫太低的時候，不能給花澆水，因為澆水後結冰，花就毀了。也不能移畝，多肉植物，溫度低過攝氏五度和高過三十六度後會休眠。冬天加溫、夏天水簾加牛角風扇降溫，少操點心都不行。休眠是為了更好地保護自己，被驚動等於丟掉半條命──總之，極端的天氣讓一切都變得脆弱。所以，氣溫降下來以後，守著就好，花棚沒有太多實質性的工作。

安東年讓工人放假了。事實上，花棚的工人也不多，旺季，包括花的生長旺季和銷售旺季，他就請大叔、大媽、大嫂等農村富餘勞動力來做臨時工，一百元一天，做些種苗、施肥、打包、除枯葉之類的非技術性工作。修根、下葉、分枝、播種、繁殖等技術活，他帶著小寶親力親為。

伺弄花草，瑣碎而耗神，一天下來腰酸骨痛、頭暈目眩。但這是他的興趣，再辛苦也心甘情願，常因廢寢忘食而被家人責怪。

吃過飯後，安東年看看沒啥事，就讓小寶回去休息，他自己去把剛才掀起的塑膠膜放下，關好各處棚門。棚的周邊用鐵絲網圍著，各個門口有視頻監控和紅外線警報器，還有兩條忠心耿耿的中華田園犬，安保工作做得很不錯。（一三）