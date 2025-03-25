圖／趙梅英

富人總在高處，他家自然也不例外。

山道層層纏繞上去，到後來失去力氣，散成岔路細細伸進林子，好像一根根手指攏進髮絲。岔路盡頭總是一棟房子，這些房子長得不一樣，但都嵌了巨大的玻璃窗。林子裡的光都被吞進去，然後彈出來，如同手指上的美甲亮片，明滅不定。

環山道是本地的風景，陳錦卻欣賞不下去。陳錦暈車，只有把額頭抵在冰涼的車窗上，多少清醒。陳錦回望山下，無數的屋子，撒豆成兵，想看仔細，屋子成了數碼照片放大後的像素，失了輪廓，模糊不清。陳錦甚至懷疑，那些屋子是否真的能住人，可自己的家就在那裡，緊挨著一條公路，在無數馬賽克斑點中，是白的，也許是灰的，到底無從辨認。

下午，陳錦從戲劇社出來，聽見有人喊自己，扭頭看是董子弘。子弘看清陳錦的臉，吃了一驚，說陳錦真的是你，看背影有點像，差點不敢認。從來沒見過你化妝，這身旗袍和你真配，像換個人。陳錦只好解釋戲劇社排話劇《雷雨》，她扮蘩漪，今天是最後的彩排。身上穿的是演出的行頭，衣服還沒來得及換。

子弘說幸好你參加戲劇社，要是不演戲，你自己都不知道能這麼好看吧？陳錦不知道如何應對。子弘倒不怕冷場，自顧自地說，我得好好謝謝你，上學期沒少麻煩你。難得碰上，一起吃個飯，你選地方。

陳錦說其實沒幫上什麼，吃飯就算了。陳錦話沒有說死，子弘改口說，那天你提起山上的風景，擇日不如撞日，要不就去我家坐坐。陳錦低頭，頓了頓，問是環山道上的房子嗎？子弘點頭，說對，在山腰上。我正好回家取點東西。我們上去轉一圈，看看風景，然後回學校，附近隨便吃點，很方便。陳錦猶豫，說會打擾叔叔、阿姨，不合適吧。子弘說他們今天不在家，只有我妹妹在。她很宅，只要不去她那個角落就好。

陳錦想子弘真是用心，先說父母不在，再說還有個妹妹，可又在房子的一頭不用管，說的這房子在有人、沒人之間。如果說家裡沒人，自己未必會答應。子弘那些心思大概全都用在這裡，所以功課成績總是不高。

陳錦說我還沒換衣服。子弘說換什麼衣服，又不是面試，不過山上轉一圈，很快就回來。其實陳錦滿意身上這件旗袍、面料，做工都很好。真要去山上那些房子，自己網上淘來的衣服和這件旗袍比起來，怕是沒一件撐得起。

在戲劇社，陳錦還抱怨過這件旗袍。戲劇社排《雷雨》，統共沒幾個人，導演見陳錦身量長些，派了蘩漪給她。彩排前，導演捧來一件長旗袍給陳錦，復古風格，薯莨色縐紗，三分袖。陳錦在劇本上做過功課，不滿意，說依劇本二○年代背景，蘩漪應該穿黑色， 服裝不是長馬甲就是大襟立領倒大袖的旗袍。導演說咱們業餘班子，服化道哪用得著那麼講究，蘩漪嗎，不過是個符號。陳錦只好換上，盤起頭髮、化完妝，大家讚嘆，說這氣質、這形象，不就是年輕的蘩漪麼。

三人成虎，陳錦對著鏡子有些恍惚，好像平時素顏朝天的自己是假扮的，如今化了妝、穿上借來的衣服，才顯出真身。

導演說自己選人果然沒錯，再三叮囑陳錦，這旗袍挺貴重，一定要保管好。

子弘見陳錦沒有反對，說就這麼定了。陳錦看見遠處有人朝這裡望，子弘在校園是個人物，幾個女生群裡更是驚天動地。自己和他盤桓下去，難免生出不少口實，忙說我要先回宿舍收拾一下東西，你不用跟著我。子弘說也好，我車就停在北門外，我在車裡等你，不見不散。

子弘說完，轉身走掉。陳錦想補句話也來不及，如今不去也要去。子弘走得乾脆，在女人面前從不拖泥帶水，陳錦不知道這算不算男人的一個優點。

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子弘在車裡，伸出手招呼陳錦。陳錦想子弘的車子這麼招搖，不用伸手，一堆車裡自己也不會錯過。一路上，兩人話不多，陳錦想自己其實和子弘不熟，總共沒見過幾次面。陳錦看車，又怕子弘笑話自己沒見過世面，只有向車外打望，偷空瞄幾眼子弘。（一）