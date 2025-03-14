想著佳菀的話，又想起來如今的電視上，盡是些槿心這樣似的年輕妖精，一個個的，仗著年輕貌美，多少正經的事情不做，只知道描眉畫眼地弄得跟狐狸媚子似的，在那些所謂「事業有成」的中年男人、準老年男人跟前搔首弄姿。惹得那些男人們一個個的，都彷彿吃多了「六味地黃丸」似的，精力旺盛地蠢蠢欲動。

這樣想著，妍筎不由得就沉了臉，都是佳菀烏鴉嘴！一語成讖，這不，真的出來個喜歡中年大叔的小妖精了！哼！妍筎鼻子裡發出一聲低哼，看著槿心，目光有些凜凜的。

槿心迎著妍筎逼視的目光，臉上並沒有什麼變化，依舊是剛剛進來時安靜的神態。看見槿心如此鎮靜，妍筎倒有些錯愕，完全沒有料到會是這樣。不免又想起來佳菀的話：「表姊呀，你是在家裡待得太久不出去做事了，都不曉得如今的女孩子有多厲害、多不要臉了！哼！」佳菀鼻子裡不屑地「哼」了一聲，接下去說道：「你沒看那些爛到不能再爛的電視劇裡演的麼？告訴你罷，如今現實中的女孩子，比電視劇裡那些個妖精不但一點不差，甚至還更厲害呢！不是說『文藝作品來自生活而高於生活』麼？如今的女孩子呀，根本不會覺得撬人家老公有什麼不對，甚至覺得能夠撬到人家的老公是一樣本領，是其他女孩子要羨慕的。我有一個同學在航空公司上班，同學聚會時她就跟我們大家說，在她們公司裡那些個年輕空姐，彼此之間最常談論的就是哪一個機長跟太太關係不好、哪一個機長在鬧離婚，看準了就直接往上衝，根本不在乎旁人怎麼說、怎麼看的。」（一七）