我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九遭台移民署約談 調查訪台中生脫口「中國台北」涉違規

網紅分析5款汽車「絕對不買」全是歐洲豪車

花樓會（一三）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

「真是晦氣！」妍筎嘴巴裡的嘟噥飄進耳朵裡，但是她只是不屑地笑了一下，又覺得妍筎有些可憐。

終於，妍筎坐定了，地闊天圓的臉上現出來一個冷冷的神情，「白小姐，你是不是能考慮我剛才說的？」

槿心笑了，「寧太太，我早已經交了辭職信了。只是，不是交給你家的寧笠淳。」

妍筎的嘴巴張成了一個圓圓的「○」，看著槿心，彷彿懷疑自己聽錯了什麼似的。

槿心唇邊的笑意益發濃了起來，目光卻變得有些不屑以及一點淡淡的憐憫，「寧太太，你不覺得累麼？好了，我的時間有限，不浪費時間了。拜拜！」說完，槿心站起身，往外走去。

站在咖啡館外邊，槿心突然鼻子有些酸，抬起手，好像拂去一隻討人嫌的蒼蠅似的，在臉上輕輕抹了一把，滾落到腮上的眼淚被拂掉了。槿心笑了。

下篇 妍筎

槿心推開玻璃門，走進咖啡館的那一刻，妍筎悄悄吃了一驚──怎麼竟好像在什麼地方見過這張臉似的？卻又想不起來是什麼地方、什麼時候了，而且也沒有時間給她去回憶了。槿心似乎察覺到了妍筎的注視似的，站在咖啡館的門口略微停了一下，就朝著妍筎的方向看過來，倒是讓妍筎微微怔了一下，立刻迎著槿心的目光看了回去。槿心的嘴角往上彎了彎，邁開步子走過來。

槿心走到妍筎的座位前，卻並不坐下去，只是看著妍筎，嘴角是真的彎了上去。妍筎微微攢了一下眉，下巴不易覺察似地點了點，示意正是自己。槿心身子便一低，坐在了妍筎對面的椅子上。（一三）

上一則

饒慶鈴 一快一慢幸福升級

下一則

為愛癡狂

延伸閱讀

不滿馬斯克、DOGE…300人特斯拉店前抗議 9人被捕

不滿馬斯克、DOGE…300人特斯拉店前抗議 9人被捕
花樓會（六）

花樓會（六）
花樓會（四）

花樓會（四）
加拿大掀美式咖啡改名加式咖啡風潮 新名恐弄巧成拙

加拿大掀美式咖啡改名加式咖啡風潮 新名恐弄巧成拙

熱門新聞

家族中的閃耀珍珠(上)

2025-03-07 01:00
圖為瓊瑤二○二二年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。(本報資料照片)

我的文學啟蒙老師─瓊瑤女士

2025-03-03 01:00

傷愛

2025-03-06 01:00
越南少女。

越南女人

2025-03-07 01:02

辛苦五日遊

2025-03-04 01:02

天使降臨到我家

2025-03-04 01:02

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…