「真是晦氣！」妍筎嘴巴裡的嘟噥飄進耳朵裡，但是她只是不屑地笑了一下，又覺得妍筎有些可憐。

終於，妍筎坐定了，地闊天圓的臉上現出來一個冷冷的神情，「白小姐，你是不是能考慮我剛才說的？」

槿心笑了，「寧太太，我早已經交了辭職信了。只是，不是交給你家的寧笠淳。」

妍筎的嘴巴張成了一個圓圓的「○」，看著槿心，彷彿懷疑自己聽錯了什麼似的。

槿心唇邊的笑意益發濃了起來，目光卻變得有些不屑以及一點淡淡的憐憫，「寧太太，你不覺得累麼？好了，我的時間有限，不浪費時間了。拜拜！」說完，槿心站起身，往外走去。

站在咖啡館外邊，槿心突然鼻子有些酸，抬起手，好像拂去一隻討人嫌的蒼蠅似的，在臉上輕輕抹了一把，滾落到腮上的眼淚被拂掉了。槿心笑了。

下篇 妍筎

槿心推開玻璃門，走進咖啡館的那一刻，妍筎悄悄吃了一驚──怎麼竟好像在什麼地方見過這張臉似的？卻又想不起來是什麼地方、什麼時候了，而且也沒有時間給她去回憶了。槿心似乎察覺到了妍筎的注視似的，站在咖啡館的門口略微停了一下，就朝著妍筎的方向看過來，倒是讓妍筎微微怔了一下，立刻迎著槿心的目光看了回去。槿心的嘴角往上彎了彎，邁開步子走過來。

槿心走到妍筎的座位前，卻並不坐下去，只是看著妍筎，嘴角是真的彎了上去。妍筎微微攢了一下眉，下巴不易覺察似地點了點，示意正是自己。槿心身子便一低，坐在了妍筎對面的椅子上。（一三）