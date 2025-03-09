父親讓羽森直接到鎮政府，所有東西都放在那裡，舞龍隊也會去那兒集合。

他們到時，已經聚了十來人，清一色的六十歲往上。有羽森認識的本村人，也有不認識的，很多人看著面熟，卻不知道叫什麼。

初一早上接父親的那個本家長輩高興地說：「你還真把羽森喊回來了？這下好了，我們的隊伍又多了個年輕人。」

羽森挨個給他們遞菸。抽菸的時候，不斷有人零星地聚過來，舞龍隊逐漸變得龐大。但是除羽森以外，仍然都是些老年人。羽森以為馬上就可以練習舞龍了，但是大家都不慌不忙的，拉拉雜雜地聊著閒天。

突然有人喊：「小李來了。」

人群往前挪了挪，並井然有序了些。羽森看到一個二十多歲的青年走過來，熱情地和大家打招呼，身旁還跟著個同樣年輕的小夥子。他逕直走到鎮政府樓 前，打開房門，大家便魚貫而入。

進門前，父親向小李介紹：「這是我兒子，今年也是我們舞龍隊的一員了。」

「太好了！燒火龍需要年輕化，往後會有越來越多的年輕人充實進來。昨天你不是說舞龍的還差一個嗎？今天我給你帶來了。」小李指著身旁的小夥子，「我同學，馬上來鎮上教初中。」

羽森正要往裡走，小李拍了拍他肩膀：「聽大伯說起過你，你還是我們的師兄呢！我們都是省文理學院畢業的。」

談話間得知，小李是去年剛考到鎮上的公務員，他同學參加的「三支一扶」計畫。他們小羽森十來歲，正是青春有活力的時候。今年燒火龍是鎮政府組織的，小李算是經辦人員之一，舞龍隊缺人，他責無旁貸要頂上。至於他同學，完全是出於對這項傳統民俗的熱愛。（六）