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灰燼之華（三一）

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誰能拒絕一個失智女士的好意呢？目睹這一場景的她，感慨萬千。這些「糊塗」老人，有著怎樣的內心世界，於正常人而言，也是「子非魚，安知魚之樂」吧。

母親跟「幹部」的互動並未止於此。第二天她餵母親吃午飯時順口說了一句：還有冬瓜啊，冬瓜挺好，纖維素少，沒牙也能吃。正在吃飯的「幹部」聽到了這句話，馬上夾起自己碗裡的冬瓜，往母親這邊送。離得遠夠不著，都掉在桌子上了。

護工說：你吃你的，東方老師碗裡有。

下午，她像往常一樣，給母親吃松子粽子糖。她不張嘴，示意先給「幹部」吃。她只好又去拿了一塊給「幹部」。「幹部」假裝接過來，見母親吃了，才微笑著把糖又推回來。

「你不能吃糖嗎？」她問，她知道很多老人有三高，不能吃糖。「幹部」點點頭。

這天，幾個客廳「常客」圍坐在桌邊，「幹部」又對母親笑咪咪地擠眉弄眼。他先拍下手，然後豎起大拇指，母親覺得好玩，就學著他的樣子，拍下手然後豎大拇指，開心得不得了，連總是愁眉苦臉的「叫爺」都露出了久違的笑容。

當時家屬們在一邊聊天，老人們歡樂地指手畫腳，場面一派祥和。不像平時，護工們忙著送這個或者那個去房間大小便，剩下的在電視機前打瞌睡，或者東張西望，「大眼瞪小眼」。

「歌王」對母親的追求，並未因為她對「幹部」的親近而停止。他跟母親搭訕的話題是職業：我家那口子也是老師，不過是教小學低年級的。還對她說：你們在，你媽至少多吃半碗飯。（三一）

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