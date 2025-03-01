槿心看著妍筎，感覺後背的肌肉越發痠得緊了，也是，實在繃得太緊了。

「白小姐，你喝什麼？」妍筎開口了。

槿心愣了一下，萬沒有想到，妍筎這麼半日的沉默之後，竟是這樣一句話，提到嗓子眼兒的心一下子重新掉落回到肚子裡。槿心搖搖頭。妍筎倒也並不堅持，只自顧自喝了一口咖啡 ，又對著咖啡出了一會兒神。槿心不知道妍筎到底葫蘆裡賣的什麼藥，但是她不想自己先開口，她要等妍筎。

終於，妍筎的睫毛揚了起來，目光落在槿心臉上，卻已經不似方才那樣全部是審問的目光了，「白小姐，你知道我找你來是為什麼罷？」

槿心點點頭，沒有說話。槿心很清楚妍筎找自己見面是為了什麼，但是槿心卻沒有什麼話可說。是呀，說什麼呢？即便說了，妍筎會相信麼？槿心在心裡笑了一下，有些苦澀。

也不知道是不是槿心不說話的緣故，妍筎又開口了，彷彿自我介紹似的：「白小姐，我想你應該先要了解一件事情，我跟寧笠淳從高中起就是同學。我們大學、研究生都是在同一所學校念的。」

槿心臉上沒有什麼動靜，心裡卻又笑了一下。這一次卻跟上一次不同，這一次不再苦澀了，而是釋然裡又參雜著些悲哀，替妍筎悲哀。是呀，妍筎人生得美，也不是不聰明，可是，槿心看著妍筎依舊肌膚緊緻的臉龐，暗暗嘆口氣。妍筎在擔心什麼呢？果然全職太太做久了，會將一個美麗聰明的女人，變了一個愚蠢的婦人出來？槿心突然想起來，有一次寧笠淳跟自己說的話了。（四）