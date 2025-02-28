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邊界（全文完）

木工
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老虎呼地伸出了爪子，沒抓住餐巾，卻一下子抓在琳達的手背上，鮮血頓時冒了出來。琳達發出一聲哀叫，丟下餐巾，用腳踢向老虎。老虎縱身鑽進了灌木。琳達踢空了，沒站穩，失去了平衡，腦袋向後，「邦」的一聲，四仰八叉跌在草地上。幸好她新買的火山有機土新鮮又厚實，穩穩地接住了她碩大的身軀。

琳達的郵件沒有再來過，郊狼一家四口依舊佔著離溪水最近的平地，老虎睡在樹下，藍松鴉們站在樹枝上。每天傍晚，老虎依舊從琳達家的花園裡冒出來，迎上要去散步的珍妮，凶著趴在車下面、日益垂老的菲利普，然後和檸檬樹上的藍松鴉吵架。

珍妮給麥克發了個短信：「親愛的兒子，我非常理解你對邊界的渴望，也反省了我對邊界概念的無知。我準備這樣改進，從明天開始，我早上不會催你起床，也不會強迫你吃早餐，上學和放學如果需要我接送，麻煩提前二十四小時通知我。你的建議非常棒，我是需要學習關愛自己了，把注意力放在自己身上。我加入了健身房，也報名了晚上的健身課，下班後會直接去健身房，晚餐請自理。另外，如果想吃米飯，最好一回家先蒸米飯，然後再準備菜，這樣的順序比較適當，飯菜可以同時就緒。」

珍妮又給老公發了微信：「創業資金請自理，創業時間三年為限。三年後，要嘛你回來，要嘛我過去。不然咱們就各自安好，重新尋找適合自己的生活，這是我的邊界。」

珍妮想著心理諮商師對自己擅自作主，解讀邊界、畫了邊界的反應，會說些什麼。又擔心兒子和老公看了信息，會不會覺得自己正慢慢變成一個狠心的人。（全文完）

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