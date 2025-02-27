她記起有一段時間，她發現母親的嘴有點歪，可能面部神經有輕度麻痹，便請了一位老中醫來養老院 給母親針灸。結果第二天就發現針灸的部位瘀血，嚇得她們趕緊叫停。連最柔和的中醫針灸都不能接受的母親，摔在地上會發生什麼？

她不敢往下想了。

母親被穿好衣服，推到客廳看電視了。她從錢包裡拿出一百元人民幣：「太感謝了！你救了我母親一命！」

李姐受到了驚嚇似地閃到一邊：「這是做什麼？不行、不行。」

「就是一點心意。至少你可以去醫院檢查一下，看有沒有骨折什麼的。」

李姐死活不要，一溜煙跑走了。她拿著錢呆在那裡，一百元人民幣，折成美元還不到二十刀，她去餐館吃頓飯，付的小費 都比這個多。

「來錦年前，你做什麼呢？」她問。洗澡風波之後，她和李姐之間生出類似朋友的關係。這個女人激起了她的好奇心。在她工作的研究所，下班晚了，也見過打掃衛生的白人婦女。她們哼著歌兒吸地，熱情地跟她打招呼，算得上敬業，但讓她們捨己救人，想都不要想。畢竟這不是她們的分內事，而且又是這樣一份辛苦又低薪的工作。

「原來就在住的社區做小時工，今年社區拆遷了，才來這裡做。」

「又是拆遷！」

她想起因為拆遷搬家，摔了跟頭，小腦破裂的巧奶奶。據說拆遷是這個城市推動房市的一大舉措，多少人的命運因它而改變。

對方打開手機，給她看照片，跟丈夫感情挺好，有一兒一女，女兒已經成家，小外孫長得眉清目秀。李姐還聊起她哥哥，哥哥喜歡看書，對她說《西遊記》裡很多事情都是真實的。人死了之後，為什麼要關在屋子一百天，因為門一開，亡靈就出去了。

「老有基督教的信徒來傳教，勸我信耶穌。我就對他們講，各人有各人的信仰，我現在還有父母要去燒香、燒紙錢，信了耶穌，我父母在陰間不是要受窮了？」（二三）