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演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

她每月付400元TikTok學費 現在賣水壺年收逾650萬

邊界（八）

木工
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珍妮想起自己上小學的時候，每天放學回家第一件事就是先蒸上米飯，然後洗好菜等大人回家炒。這十五歲的大兒子，吃個米飯還等人伺候。

「我散步呢，回家幫你蒸。」兒子「嗯」了一聲，掛了電話。

麥克對自己的反抗，是三年級爆發的。起因是萬聖節學校遊行，要求每個孩子都裝扮起來。兒子非常喜歡恐龍，想買一件恐龍的衣服，扮成恐龍。珍妮帶著兒子逛了附近所有的店，下不了手，價格貴得驚人。她於是勸說兒子再買一副貓耳朵，就像一、二年級時候一樣，戴在頭上就可以了，簡單方便又便宜。

麥克逛了第三家商店的時候崩潰了，突然坐在商店的地上號啕大哭。他大聲咆哮著、怒罵著，說珍妮只在乎錢，根本不在意他。鼻涕、眼淚一起流著，糊了一臉。

正值萬聖節前，店裡的大人、小孩都側目看著這一齣，投來鄙視的目光。珍妮在餐廳打工時，老闆、客人的氣受多了，從小也不是被寵著長大的，逼急了也是豁得出去，哪裡在乎兒子的死纏爛打，也咆哮著說：「我們這麼玩命工作，讓你上好學區，是為了你好好學習，長大能有一技之長。你不好好學習，天天想著這些沒用的，什麼破節，還要花這麼多錢！今天不買，就不買！」

萬聖節學校遊行那天，兒子戴著一副貓耳朵，耷拉著腦袋，跟著隊伍在操場上轉圈。珍妮看著其他孩子的盛裝，不禁有些後悔，心裡也愧疚，是不是自己對孩子太苛刻了。留意了一下圍觀的家長，各個也是巧思妙想的裝扮，有巫婆、仙女、鬼怪和各種卡通人物，應著節日的景。再看看自己隨手一撈，趕時間套上的衣服，確實有些不合時宜。（八）

萬聖節 恐龍 學區

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