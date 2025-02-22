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邊界（六）

木工
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珍妮是九○年代初的留學生，原生家庭經濟狀況本就差，吃肉都是一個星期才一次。來美國是靠在中國餐館打工，半工半讀，勉強才完成學業。對來之不易的金錢有病態的執念，很害怕錢一花就沒有了。

珍妮剛搬來的時候，麥克才上小學，自己剛從貧窮的海底冒出頭，喘了口氣，哪裡捨得捐款。看著每年學區興師動眾的各種捐款活動，非常不解，心想不是公立學校嗎，為什麼還要捐錢呀？工作一忙，也沒精力了解，所以前兩年也沒有捐。

碰巧麥克和琳達的大兒子在一個班，珍妮開始頻繁收到琳達的郵件，什麼要爭取全班家長都捐款，才能保持藝術課程啦，而且郵件裡不停更新捐款人數和比例。連教室門口也貼著一張捐款更新狀態，目標是班上100%家長參與。珍妮每天早上剛把兒子放在學校，郵箱裡已經堆積了老闆和同事的郵件，她必須立刻拐上堵得水洩不通的高速，趕到公司開始工作，捐款的事情早已拋在腦後。

兒子在一天晚餐時候，氣急敗壞地問珍妮有沒有捐款。珍妮隔著油煙機，正忙著做著兒子喜歡的紅燒雞腿，再備上第二天自己、老公和兒子的盒飯，沒聽清楚，扯著嗓子問什麼事。

兒子突然毫不客氣地回了一句：「你不要喊，行不行！你為什麼總是大聲喊叫！」

珍妮爭辯：「我沒喊！」

「你喊了！你經常又喊又叫，非常大聲！為什麼中國人都這麼大聲說話？為什麼你不像別人的媽媽那麼溫柔有修養？」

「我只是問一句，根本沒有喊！你看誰有修養，你找誰當媽去吧。」

兒子突然情緒崩潰，哭喊著說，今天在圖書館，老師說捐款的同學可以拿到一本書，他是幾個沒有拿到書的人之一。其他幾個沒拿到書的同學，是附近貧困城市來的交換生。（六）

學區 圖書館 留學生

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