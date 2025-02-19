哈里不忍看著父母悲傷的樣子，待了幾分鐘就藉口逃跑了。他不想被這事折磨著，搞得心力交瘁，沒法教學、寫作和翻譯，但他又逃不出被折磨的痛苦。因此，只有當他進入小說世界，置身於小說的氛圍中，一句句翻譯小說時，內心才得以釋放和平靜。

此時，哈里在冰箱裡拿出一個三明治，在微波爐裡熱了熱，拿進臥室，靠在枕頭上邊吃邊看電視。他看一會換一個頻道，先後看了晚間新聞、脫口秀、刑事案件，最後換到電影頻道，把一部戰爭片從頭到尾看完。然後考慮著是否與維維離婚，這個念頭在他心裡佔了一大部分。他覺得冰凍的家就像太平間，每個角落都有他的負罪感、都有妻子犀利的目光和無聲的責備。他受夠了，拿起手機撥通了妻子的電話。

「喂、喂。」

「喂，是我。」哈里說：「我在想，我們如果──」

哈里沒說完，電話斷了。

第二天一早，哈里去學校時，維維已經走了。他走進維維的臥室，發現牆上、床上，到處都是安娜的照片。安娜和媽媽的合影、安娜和外公外婆的合影、安娜和爺爺奶奶的合影，惟獨沒有安娜和爸爸的合影。哈里很生氣，為什麼要把他和安娜的合影抹掉？難道他不是安娜的父親？哼，這女人真夠狠的。哈里吹鬍子瞪眼，關上房門，上了車，白色凌志車就奔馳在通往學校的公路上了。

大約上午十點，哈里正在給學生講課，接到警察局的電話。警察說：「有線索了，犯罪嫌疑人是你們的鄰居弗萊德。你能不能現在來警察局一趟？」

哈里非常震驚，但他不知道鄰居中誰是弗萊德。他還沒有下課，不能丟下學生走人。

他們約好了下午四點。（六）