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寂寞的楓樹嶺（一四）

王婷婷
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漢娜不需要凱文說話，凱文也不需要漢娜說話，他們都覺得很寂寞，或者因為彼此而不寂寞。凱文越來越喜歡摟住漢娜。漢娜像是無時無刻都需要愛撫和親密的女朋友，總在凱文身邊等待撫摸和摟抱。有時候，凱文收回他的目光，看著漢娜的眼睛，漢娜從來不迴避。無論凱文怎麼看她、看多久，她都溫柔地承接著、容納著、包容著、享受著。牠也看回凱文，比他還溫柔、比他還持久、比他還深情。

妹妹待得煩悶，成天刷手機小視頻消磨時間。她想回國，但她說不出口。雖然哥哥從來不聊天，像他從小到大那樣沉默，十八歲離開家，來到一萬公里外的外國留學、工作、結婚的哥哥比她大六歲，離開家的那年，她才十二歲。她也不記得小時候有沒有和哥哥玩過、聊過天，但血緣這個東西很神奇，這是她的哥哥，不聊天也知道他心裡很苦。

她也很苦，沒男朋友、沒工作、沒錢、沒前途。她的苦是沒辦法的，哥哥的苦還有點辦法，如果法官是個包青天，早點判他離婚就解脫了。她什麼時候才能解脫？她不漂亮，身材也不好，性格不溫柔，也不會和男人相處，不願意將就男人，她這輩子就這樣過了嗎？無論怎麼樣，她的任務是陪著哥哥防止他自殺，守著他順利離婚。家裡的男人從來都更重要，她是女兒，理應為父母分憂。

李麗和她的律師鬧翻了，她炒了律師魷魚。她得意洋洋地說，她就要拖著，拖死他，不給她錢，那就誰都別好過。

妹妹無語。她不敢回嘴，但不肯示弱，狠狠瞪她一眼，撇撇嘴，關上房門不理這個她叫神經病的女人。還有這種女人，三十好幾了，還想拖著男人，男人五十歲都能找人生孩子，你呢？（一四）

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