但無論那種朋友，叔叔都能去蕪存菁，從他們身上獲取需要的信息，交換投資 心得。父親曾說過，如果自己兒子有他們叔叔十分之一的聰明勁，他就沒啥操心的了。所以，家族裡大事小事，國內的事、這邊的事，最後還都是叔叔拍板才算數。他的婚事沒麻煩叔叔把關，離婚卻得他說了算，父親懦弱，捨不得錢，但被人逼到這個分兒上，只想破財免災。

母親不甘心，找叔叔、嬸嬸哭了兩次，才讓他們沾手這件骯髒事。叔叔讓他找律師、打官司，叔叔一定是對的。既然這樣，就這樣吧。

李麗的律師很強勢，一上來就把凱文的律師壓得喘不過氣來。凱文的律師有點洩氣，勸他息事寧人。加拿大 是個偏向女人的國家，他一個大男人，他說自己什麼都沒做，法官也不會信，起碼他可以出去打工。

女人也能打工。他說。

道理是這個道理，可女人受保護，男人不被保護。

凱文低下頭不說話，律師心裡看不起他，也不同情他。看在錢的分上，只能問他到底要怎麼辦。凱文抬起頭，說：「我不同意，看法官怎麼判吧，我不會再讓步了。」

漢娜遇見毛團後的第六十八天，大中午就去洗手間的地上躺著哼哼唧唧了。凱文事先查過資料，料想大概要生了。

他抱出來提前準備好的一堆舊衣服和寵物 尿墊子，在寵物圍欄裡鋪好。他要去抱漢娜進去，漢娜不肯，自己搖搖晃晃走了進去，撲通一下臥倒。那一聲「咚」，讓凱文的心疼了一下。

他趴在漢娜身邊觀察，一會兒給她餵水，一會兒給她撕下雞腿餵進嘴裡。漢娜的大眼睛定定地、柔柔地看著凱文忙碌。（九）