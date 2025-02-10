我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

寂寞的楓樹嶺（九）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

但無論那種朋友，叔叔都能去蕪存菁，從他們身上獲取需要的信息，交換投資心得。父親曾說過，如果自己兒子有他們叔叔十分之一的聰明勁，他就沒啥操心的了。所以，家族裡大事小事，國內的事、這邊的事，最後還都是叔叔拍板才算數。他的婚事沒麻煩叔叔把關，離婚卻得他說了算，父親懦弱，捨不得錢，但被人逼到這個分兒上，只想破財免災。

母親不甘心，找叔叔、嬸嬸哭了兩次，才讓他們沾手這件骯髒事。叔叔讓他找律師、打官司，叔叔一定是對的。既然這樣，就這樣吧。

李麗的律師很強勢，一上來就把凱文的律師壓得喘不過氣來。凱文的律師有點洩氣，勸他息事寧人。加拿大是個偏向女人的國家，他一個大男人，他說自己什麼都沒做，法官也不會信，起碼他可以出去打工。

女人也能打工。他說。

道理是這個道理，可女人受保護，男人不被保護。

凱文低下頭不說話，律師心裡看不起他，也不同情他。看在錢的分上，只能問他到底要怎麼辦。凱文抬起頭，說：「我不同意，看法官怎麼判吧，我不會再讓步了。」

漢娜遇見毛團後的第六十八天，大中午就去洗手間的地上躺著哼哼唧唧了。凱文事先查過資料，料想大概要生了。

他抱出來提前準備好的一堆舊衣服和寵物尿墊子，在寵物圍欄裡鋪好。他要去抱漢娜進去，漢娜不肯，自己搖搖晃晃走了進去，撲通一下臥倒。那一聲「咚」，讓凱文的心疼了一下。

他趴在漢娜身邊觀察，一會兒給她餵水，一會兒給她撕下雞腿餵進嘴裡。漢娜的大眼睛定定地、柔柔地看著凱文忙碌。（九）

寵物 投資 加拿大

上一則

台灣文化日首度米蘭舉辦 以廚藝秀美食攤促台義交流

下一則

洛杉磯遲來的雨

延伸閱讀

去火車站領婆娘（六）

去火車站領婆娘（六）
飛機延誤無助痛哭 機長及乘客全幫她「趕上母親最後一面」

飛機延誤無助痛哭 機長及乘客全幫她「趕上母親最後一面」
失蹤1個多月回美 亞裔女：手機留機場 對媒體報導不知情

失蹤1個多月回美 亞裔女：手機留機場 對媒體報導不知情
失蹤一個多月 夏威夷亞裔女回美首發聲 揭「消失之謎」

失蹤一個多月 夏威夷亞裔女回美首發聲 揭「消失之謎」

熱門新聞

我學習書法的歷程(下)

2025-02-02 01:00
葉嘉瑩詩句「池水一泓碧，天光萬古涵」，攝於溫哥華中山公園。（圖／取自維基）

永懷葉嘉瑩老師

2025-02-04 01:02
著名弦樂器工匠史特拉底瓦里1714年製作的一把小提琴，7日將在紐約蘇富比拍賣。(路透)

華裔音樂家馬思宏曾擁有 義名匠小提琴拍賣將成最貴樂器

2025-02-04 20:36
圖/吳孟芸

憐卿命薄

2025-02-02 01:02
王乃驥老師（前排坐於中間者）攝於2002年紅樓研讀會首次聚會上。（圖/張純瑛提供）

王老師的道別餐

2025-02-05 01:02

洋女婿

2025-02-05 01:08

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心