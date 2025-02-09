我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

寂寞的楓樹嶺（八）

王婷婷

兩人說著、說著，不知怎麼就動起了手，砸爛了幾個盤子、杯子。李麗就奔上樓，說她要去報警。他們倆正在收拾破碎的瓷器時，警察就上了門。李麗去馬來西亞念過一年書，英文還可以，她嘰哩呱啦講著、講著，掩面哭了。警察二話不說，過來扭過妹妹的胳膊，把她拉了出去。

他急得說不出話來，在人均一九五公分的兩個警察面前，他就像一隻絕望的猴子。妹妹讀書不行，勉強高中畢業，大概二十六個字母都還給老師了。她雖然有點厲害，在國內也沒讓警察上過銬子，加拿大的警察會把她怎麼辦？

警察打開手機，找了個遠程翻譯，用手指示意他進去。他只好進屋，正好對上李麗得意洋洋的眼神。他氣得指著她鼻子問：「你憑什麼說她動手打你了？明明東西是你砸的。」

她妹妹在警察的車子裡待了近兩個小時才被放，妹妹嚇壞了，臉色煞白，神情頹敗，進屋後一言不發回了房間。他躺在床上睡不著，漢娜也睡不沉，時不時睜開眼睛看看他，把腦袋湊過來，壓在他攤開的手掌上。他的心很疼，眼睛也疼，腿疼，躺到天亮，他的頭也開始疼了。

妹妹讓他送她去叔叔家。叔叔家一層有兩個客廳，他獨自坐在外面的會客廳，他妹妹和嬸嬸、堂哥、堂嫂在家庭廳裡，說得很熱鬧。他不想聽，也不想管，他不知道該怎麼辦，也想不出來還能怎麼辦。父母在國內，年紀大了，早幾年就不出門了。叔叔移民加拿大後資產縮水，生意場上都是些酒肉朋友，他們從來都是仰望，來這裡換成了一起打獵、一起打球的另外一撥酒肉朋友。（八）

加拿大 字母 移民

上一則

人與AI差異 芥川獎得主：創作欲望是最厲害才能

下一則

天使志工

延伸閱讀

美若加徵中加墨關稅 華府智庫：恐四敗俱傷

美若加徵中加墨關稅 華府智庫：恐四敗俱傷
飛機延誤無助痛哭 機長及乘客全幫她「趕上母親最後一面」

飛機延誤無助痛哭 機長及乘客全幫她「趕上母親最後一面」
失蹤1個多月回美 亞裔女：手機留機場 對媒體報導不知情

失蹤1個多月回美 亞裔女：手機留機場 對媒體報導不知情
失蹤一個多月 夏威夷亞裔女回美首發聲 揭「消失之謎」

失蹤一個多月 夏威夷亞裔女回美首發聲 揭「消失之謎」

熱門新聞

我學習書法的歷程(下)

2025-02-02 01:00
葉嘉瑩詩句「池水一泓碧，天光萬古涵」，攝於溫哥華中山公園。（圖／取自維基）

永懷葉嘉瑩老師

2025-02-04 01:02
圖/吳孟芸

憐卿命薄

2025-02-02 01:02
著名弦樂器工匠史特拉底瓦里1714年製作的一把小提琴，7日將在紐約蘇富比拍賣。(路透)

華裔音樂家馬思宏曾擁有 義名匠小提琴拍賣將成最貴樂器

2025-02-04 20:36
這幅題名為「艾利馬」的油畫會不會是印象派大師梵谷的遺珠呢？ 答案關係到1500萬元，全球藝術界都屏息以待謎底接曉。(取材自LMI官網)

梵谷作品現明州？「艾利馬」原價50元 或值1500萬元

2025-02-01 21:40
筆者在三十多年前，於出租房大門前留下的紀念照片。（圖／作者彭素綺提供）

房東的生活甘苦談

2025-02-02 01:00

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了