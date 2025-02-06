我們能為愛情做點什麼（二六）

結果，剛下飛機，她所謂的未婚夫，因為我的出現，當即買了機票 飛了回去。

對於花花選擇了我這個窮小子，放棄了富二代，她父母鬱悶至極。但還是在離開前給她留下了戶口本，以備她登記結婚用。可憐天下父母心。

花花請了年假，我也安排好了球場的工作，備好禮物，一起赴紹興，花花的娘家。

正如我預料的那樣，花家理智而有教養地招待了我。木已成舟，再鬧騰的話，無非是出一口惡氣，改變不了既成的事實，反倒令大家尷尬。

我在朋友圈曬了幾張魯迅故里的相片後，接到一位大學同學的電話，他罵我到了紹興也不聯繫他。我都想不起自己還有同學在紹興。他鄉遇故知，何其幸運、何其興奮。更何況這幾天，在花家，我小心翼翼得都快把自己憋出糖尿病了。

這位同學請我吃過飯後，又喳喳呼呼地在同學群裡招兵買馬，從上海、杭州、蘇州、無錫等地方，弄來了六個同學。在江南一帶討生活的同學真不少，加上我倆，夠開兩桌麻將了。他們說，除了「官方」，即是老班長以班委會的名義組織的那次同學聚會外，這次是人數最多的一次大學同學聚會了。

同學聚會搞些什麼？聊天、吃飯、喝酒、打牌、K歌，無非是這些。

與同學們愉快地吃完晚飯後，花花說卡拉OK這種地方，烏煙瘴氣，她就不去了。我和當地的同學便一起送她回家。在飯店的走廊，花花突然站著不動，與前面一個男人對視著。天啊，這個男人好面熟，想起來了，她曾經的未婚夫何志強。

「志強……」

「小花……」

我想衝上去，一腳把這王八蛋踢飛。

「小花，你現在還好吧？」

「挺好。這是我老公，阿添，我們回來給我爸祝壽……」（二六）