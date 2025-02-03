圖／趙梅英

畢業後，他這裡做幾天、那邊做幾天，正經工作從來都沒混上過。他投資 的農地也是一個小型高爾夫球場，兒子貪玩，坐不住，還耐不住寂寞，除了帶幾個朋友去球場免費打幾場，從來都不去。他只能交給侄子打理，能收點錢是一點。雖然他不指望球場賺多少錢，有點現金流也不是壞事。他怕侄子年輕，不會投資、不會理財，每個月只給他兩千塊生活費，別的錢，說好了算是還大哥、大嫂借去給侄子買房子的錢。借出去他就沒指望收回來，但一點都不收，也犯不著。

好不容易，侄子結婚了，他從來都沒正眼看過那個侄媳婦，相貌平平，家世一般，兩人還算般配。再沒出息，也比自己家那個啥都不幹就會花錢的大少爺強。下一代都那樣，沒吃過錢的苦，也就沒有賺錢的勁兒。

萬萬沒想到，侄媳婦鬧離婚了，還要求分割他的球場地產。神經病吧？看到侄子的臉被老婆抓了幾條紅線，他很煩，真笨，你怎麼能被一個女人這樣欺負？什麼腦子？

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凱文從小就害怕叔叔。叔叔越有錢，他越怕，堂哥、堂姊有時候也凶他，他很無奈，只能更沉默了。除非他們叫，從不主動去打擾他們。叔叔喜歡打獵，每次都要他陪，開著房車到達營地。叔叔吩咐他生火做飯，拿出五糧液給他倒一杯，指導他煎牛排、煎蛋，一邊問幾句他的近況和他的生活。只有在這種荒蕪人煙的森林深處，他才不怕叔叔。這個時候的叔叔帶著幾分慈祥，也有城市生活中少見的溫和。這個時候的叔叔會指點他幾句，耐心地給他剖析幾句道理。

叔叔一定是對的，凱文從來都很相信叔叔的指導。叔叔從一個農村人變成當地的富豪，安排兒子和侄子出來留學。後來，又把只讀到初中就再也讀不下去的女兒也送了出來，逼著女兒去社區學院念了幾天書。女兒死活不肯學習，他只好花錢買了個大學文憑，從國內找了個研究生女婿。他給女兒在溫哥華西部買了個上百萬的獨立屋，結婚沒讓研究生女婿家裡出一分錢，還給女婿生活費，讓他安心在加拿大 讀了兩年書。

兒子雖然是加拿大的大學畢了業，但不肯吃苦、不願努力，大約知道老子有錢吧，拿到文憑就算交了差，就敢要求老子給他買個生意做。他考察來考察去，給兒子買了個車行，那小子喜歡玩車，這下子可以隨便玩了，只要你玩完還能賣出去。兒子除了耍嘴皮子也沒別的特長，但憑藉著嘴皮子溜，他的車行還挺紅火的，娶了個家裡資產豐厚的江浙獨生女，兩人一起經營。雖然還是伸手要錢，性質不一樣了。

這個侄子越混越差，不愛講話，也不會講話，蔫嗒嗒的，在國內吃不開，在國外一樣不吃香。他撥拉、撥拉手裡的產業，只有高爾夫球場這個投資，還能有點事情做，也不複雜，打理草坪、收拾雜物、賣個門票，初中生都能做。

他萬萬想不到，侄媳婦剛剛拿到楓葉卡就鬧起了離婚。他不好多問，但憑他在社會上見識過的事兒，那個女人一開始就是存心騙婚。凱文也笨，女人是不是真心和你結婚，你不知道嗎？他也埋怨了大哥、大嫂，你們倆活這麼大年紀了，做了幾十年買賣了，騙婚的女人都看不出來嗎？

大哥只會嘆氣，大嫂還能說會道點，到底是個農村婦女，翻來覆去地越講越亂。他不耐煩聽，問他乍辦，他只能說盡快離了，早離早好，別再想著挽回了。人家成心騙婚，無論做什麼都沒用。

大嫂一家知道這個其貌不揚甚至個人形象有些差的侄子很難再娶，低三下四地去找了幾次親家。據說親家也不想女兒離婚，但他們不知道聽了女兒說了些什麼話，第一次去很客氣，第二次去客客氣氣，第三次去就拍桌子罵人，罵他們家不是東西。大嫂還算潑辣，聽說被對方罵得找不到空隙回嘴。拿過去的禮物被人從屋子裡扔出去，還叫他們賠償女兒的青春損失費。

他們家女兒有什麼青春？三十二歲的老剩女罷了，鞋拔子臉、五短身材。在KTV要是遇到這種小姐，倒貼他五百塊他都懶得摸一把。這種貨色，找了律師要分割他的產業。他犯不上和侄子說什麼。看了他一眼，看他幾乎要哭出來的表情，他還是心軟了。這個孩子先天不足，大嫂懷他的時候不知道，得了肺炎，在醫院裡打了幾天吊瓶。要出院時，抽血化驗，醫生說她已經懷孕，怎麼不說？要是說了，就不給她這麼多抗生素了。

生下來才四斤，要不是男娃，根本就不會養下來。從小就瘦，手腳比女孩子都小，三十幾歲了，穿三十五號鞋，要去童鞋部買。手也很小，頭臉更小，幸虧腦子不算笨，成績不好不壞，出來留學還畢了業。

大哥、大嫂以為留學就能讓小兒子成為頂天立地的男人，他們真天真，賺的錢都花在這個兒子身上。剛剛借了他點錢，全給兒子買了個房子，兒媳婦就等不及地鬧離婚。大哥那一家人，跟著他過了點好日子，就以為金錢能解決所有的問題。他們只看到了他賺到的錢和做到的事，不懂他經歷了什麼，他扛過的事、淬煉過的腦子，早就不是他們以為的那個弟弟了。（二）