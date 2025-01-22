圖／葉懿瑩

雜貨店門口撐開的帆布篷下，貨架後一位老婦人兩手臂盪著脂肉，頭家娘氣勢，緊盯著姑婆，姑婆世故又技巧地點個頭回應。我想起來了，上小學前，祖父腳踏車載我來這間店買文具，我龜毛狡獪，反反覆覆最後選著一個汽車造型的藍色塑膠筆盒。晚頓後突來大雨，雨滴沉實打著帆布篷，雨勢打著耳膜、打著頭殼，大街給甘甜味的雨水洗得烏金清涼又深沉。天上地下燈火密稠稠閃閃爍爍，媽祖宮在街路水影中變幻，我握著汽車筆盒，感覺祖父會將腳踏車騎入水晶宮。

今日斗鎮，金鑠鑠，如同延展性極佳的貴重金屬，過往的好故事也就被那叫做現在的大神輾平，壓碎而齏粉，不再神奇。兩三百年來，貫穿小鎮永遠的大街接上擴寬的省道公路，再接上高速公路，自由遷徙的迴路成形，當車速賽過飛鳥，鄉鎮的發展模組化，本鄉人、外鄉人根本分不清了，也無須區別。據說殘存的舊濁水溪還有一段盲腸在小鎮邊緣，溪水淺灘淤積，枯水期時更發散令人難堪的腐臭。現代斗鎮，家鄉成了一個難堪的詞彙。

我等著姑婆親口告訴我伊偕生父的故事，不急，久違的家鄉日頭將伊鍍成金身，笑笑講起幾年前「九一一 」恐攻事發時，伊正好在紐澤西州契女兒老三家照顧孫子小虎，鄰近城鎮名叫愛迪生，看著電視內兩座世貿大樓渾渾吐烏雲，尖叫哭號聲中，隨即想起日本時代末期也是二戰末期，米國軍機轟炸台灣，傳說媽祖在雲端 捧裙接炸彈，擲入台灣海峽。

姑婆徙動金身，查看宮牆下可能是一塊殘留的界碑，亦是舊廟的牆基，然後仰頭，像一隻烏鴉啪啪展翅。「就是茲，」伊細漢時，大街遇見許阿叔，逐遍（每次）買互伊一支竹籤串一串魚丸，「魚丸攤就是茲。」非常古意、無話無句的許阿叔，看見伊便面紅紅，憨憨笑，住在過溪的隔壁莊，大部分時間糖廠做工，逢年過節一定來送禮，偏偏阿爸總是不在厝內。和阿母細聲講話，踞在大灶前，柴火金金紅紅照著兩人若釉彩，看著灶肚內龍眼樹樹枝的柴火熊熊，等待厚篤篤一塊突然轟地斷兩截，火星 若變魔術揚起，鼎內的燒水亦溢出。阿母起身，掀蓋，水氣內阿母的神情是未曾見過的。

冬至隔日，阿母將一碗甜圓仔餾餾互阿叔食，火光照不到的胛脊骿、尻倉冷凒凒，阿母持火鉗在火灰上胡亂畫，阿母不識字。許阿叔日時來過的暗暝，送來的贈賂在桌上，阿母心悶。等到結婚生第一胎，阿母才透露，許阿叔是你的生父。阿母更講，阿叔偕一個客人朋友姓黃，搬去後山了。

姑婆二十九歲喪夫（祖母講古，此個翁婿殊古意，稍和女眷講話即兩片耳紅赩赩，欲死時可憐喔，漏屎幾眠日不停，床板不知是血水亦是屎尿滴滴滲），三十一歲唯一的後生腦膜炎吧，也亡去（祖母繼續講古，你姑婆伊無哭，只是舉身人一直摔、一直摔）。

隔年斗鎮的警察局長添丁，僱用姑婆做管家。警官的妻子懦孱，長年病歪歪，腳手伶俐、非常有母性的姑婆從此偕茲一家外省人，成了命運共同體。之後的時代大事是退出聯合國、中日斷交後彷彿海嘯的移民潮，警官兒女與姑婆辦理了認養關係，帶著一同赴美，然後順勢歸化成了美國人。有幾年，姑婆的休閒嗜好是去大西洋賭城，領了贈送的二十美元籌碼，吃角子老虎連拉數小時，殺時間兼運動。契女兒有次賭二十一點贏了不少，牽著姑婆離開賭場，坐在濱海木板大道的長椅曬太陽、聽海湧，伊應景問了：台灣是在哪裡？

姑婆想必不知道某些植物種子的神奇繁衍法，它們有堅硬如岩石的外殼，借助洋流與潮汐，得以從某一洲長途漂流到遙遠的另一洲的某國某島上岸，然後延續後代的生命。屬於姑婆的美國夢故事當然可以開枝散葉編造下去，譬如伊在台灣真正有血緣的外孫們因為美國阿嬤，得以翻轉命運。（中）