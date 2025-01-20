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傑奎琳的傳奇（六）

常湘雲

她說著話，雙手不自覺握成了拳頭，下決心似的。

還真的是天無絕人之路，就在傑奎琳和丈夫決定不回台灣沒多久，就接到了公婆打來的長途電話，告訴他們如果真的在日本拿不到身分，又實在不想回台灣，他們老夫妻兩個可以拿出一筆錢，讓他們去美國。

美國？傑奎琳的眼睛瞪圓了，但立刻她就使勁點了頭，「爸媽，謝謝！謝謝！」

丈夫的臉上是一個複雜的表情，但是傑奎琳沒有心情多想什麼，她要考慮更重要的事情。是啊，雖說公婆提供了金錢支持，但是舉家移民著實不是一樁簡單的事，從開始著手到最後一切安定下來，傑奎琳覺得自己簡直脫了一層皮。

看著鏡子裡的自己，傑奎琳心裡又是欣慰、又是興奮，又覺得委屈以及一點莫名其妙的害怕，五味雜陳，眼圈兒就紅了。但是，她是不會輕易掉眼淚的人，咬緊牙根硬是把眼淚給逼了回去。甩甩頭，變魔術似的，她的臉上就換上了一個盈盈的笑，看著丈夫和一雙兒女，她的眼睛裡滿是歡喜。

傑奎琳和丈夫用公婆資助的錢開了一間中餐館，她做老闆娘、丈夫是主廚。做老闆娘也是不得已──丈夫是出色的點心師傅，但是性子軟壓不住，又不懂英文，果然遇上個事兒就會手足無措，沒了主意，讓傑奎琳又是生氣、又是無奈，只好自己衝在前頭做。

沒想到這一做就做了二十幾年的老闆娘，把一間飯館經營得風生水起，也把一雙兒女教育得很好，雙雙大學畢業，也各自有了事業。想到兒女，傑奎琳又不由得嘆口氣，女兒還好，一直乖巧懂事，大學畢業之後做了會計師，結了婚，女婿是做計算機一行的。（六）

中餐館 移民 日本

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