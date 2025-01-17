大齡剩女的姻緣路（一五）

趙芸捂住眼淚崩飛的眼睛，「他是唯一認真說要結婚的人，還帶我去過他家。我們家人總是催我結婚，我想著他比回老家相親的人強點吧。他現在積累客戶，以後會好的。誰知道還是走不下去。」

趙芸讀書那四年，放假寧可留在北京打工。她不喜歡父母冷戰、吵架交替的日子。郭睿也不愛回家，繼父和繼母都太客氣了，也不能說人家的熱情是虛偽。她說。她姥姥去世後，姥爺進了養老院 ，周末和假期，她寧可住在宿舍裡。

郭睿那時候說：「趙芸，你的人生總是被粗暴干涉，沒人關心過你的心情和意願。以後咱們畢業就好了，你自立了，就可以不聽他們指揮了。我也盼著畢業，再也不用聽我媽建議這個、提議那個。」

趙芸羨慕她有兩個家，四個父母對她都那麼好。

郭睿攤一下手，表示不稀罕。她說：我爸媽離婚後都比以前過得好，離婚不是壞事。生下我是壞事。他們過得都很好，也做好了不指望我的準備。我只要顧好自己就行了，他們都那樣對我說。那意思是我也別想摻合人家的生活。

她們都以為，畢業後什麼都好了，沒想到長一歲就有一歲的煩惱。

戀愛和婚姻就是一門玄學。

5

趙芸突然感覺胃裡的東西湧了上來，壓也壓不住。她站起來就衝進洗手間，抱住馬桶狂吐了一通。

她伏在馬桶圈上疲倦地喘氣，胸口憋悶地想把胃整個掏出來沖洗一下淤塞。

生活有時候很惡意，想擺脫的東西卻帶著血、帶著肉，扯都扯不斷。（一五）