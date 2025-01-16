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以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

我們能為愛情做點什麼（五）

李東文

大家一起熱過身後，我分解了幾個基本的動作後，讓雪靜在一旁揮拍，就和馬明昌打小場，幫他找手感。只一會我便知道了，馬明昌不只三點零的水準，只需要有人給他餵餵球，找回擊球的手感和球場的方位感即可，他這種底子的人要不要教練無關痛癢。

課後馬明昌提議一起消夜，我心裡惦記著花花，婉拒。

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回家的路上車輛稀少，路燈透亮。今天是難得的好天氣，日間藍天白雲、夜裡空氣清新，連公路兩旁的柳葉樟都分外迷人。

家裡的情形令我又驚又喜，喜的是花花做了小米粥和蛋糕，驚的是我的好表妹魯鳳儀又來了。這個時候的鳳儀是倒楣的代名詞，她在，麻煩至。鳳儀是來換回她的豪車的。她並不是因為掛念她的車，更不是怕我用她的車去撞拖拉機，她是要用一輛更上檔次的車，拉她丈夫阿權一家去赴宴。

那頭離婚，這頭又全家赴宴，還專車接送，何其令人摸不著頭腦！鳳儀說，這是阿權提出的離婚條件之一：最後一次用她的豪車接送大家赴宴。阿權的外婆八十大壽宴席，他們要在所有的親戚朋友面前，展示一輛幾十萬的豪車。

阿權的父親我見過，很幹練的一位中年人，還未退休。他原本有一輛半舊的夏利，在鳳儀他們領了結婚證一個月後賣掉了。這位老伙計說自己上班近，平時外出也少，一個家養兩輛汽車太過鋪張浪費，沒必要。鳳儀的房子在城南，阿權家在城北郊區，不塞車的情況下，往返要三小時，比從佛山去廣州還遠。無論怎樣解讀，都是兩個家，不存在「一個家養兩輛汽車」這個說法。（五）

退休 小米

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