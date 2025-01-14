交通路口，紅綠燈交替變化，車輛和行人都在匆匆趕路，各自有著不同的目的地。

雨點打到她的臉上、身上。

幾分鐘過去，仍然沒有看到人影。紫雲焦急地拿起手機，看看時間、看看短信，可是沒有信息。這時雨並不大，但路面上升騰起來的霧氣讓她有些恍惚。她抬起頭，忽然看到一位白衣男子依稀站在哥倫布圓環對面的街口，從她站著的地方看過去，正好是直徑的另一端。

她趕緊低頭，在手機上發出了另一條短信：「你穿白衣嗎？我好像看見你了。」

她想馬上跑過去，忍不住撥打了那個電話號碼。

「Hello，是你嗎？佩斯？」她一邊朝著那個方向使勁揮手。

「喂，你好。」一個熟悉的聲音傳來，但電話很快就斷了。

紫雲隱隱約約看到對面有位高個子白衣男子正朝她走來。是他嗎？剛才在路上遇到的那位？他應該已經看見我了。紫雲心中升騰起一股甜蜜的詩意。

她抬頭想看清楚，霧氣和雨水打濕了她的眼鏡。兩邊的車子忽然急煞車，她站在路中間，不知道往圈子的哪個方向走，也不知道自己什麼時候從路邊走到了路的中央。她用目光追尋直徑的另一端，可是剛才的白衣男子不見了，他走了？還是自己的幻覺？

「是你嗎？」她的短信沒有再收到回覆，她依然在焦急地等待。

忽然，天空中一道閃電從東邊出現，直照到西邊。大雨傾盆。

她等的人一直沒有出現。

雨越下越大，紫雲徹底迷失在紐約百老匯 大街上。她抬起頭，讓雨水把自己洗淨，像是把她身上所有的綑綁鬆開、放下。她向著前面有光的方向走去。（全文完）