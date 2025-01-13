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跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

大齡剩女的姻緣路（一一）

王婷婷

趙芸不由得嘆氣。她一直覺得郭睿這種艷光四射的女人，永遠不可能遭遇情場失意。她最大的問題是選擇太多，挑花了眼。沒想到她蹉跎歲月，十幾個前任，沒一個順利結婚的。她這樣女神一般的，竟然琢磨起冷凍卵子，看來前一陣子的那個神祕男人，已經成了前任。

那個人她沒見過，只聽說是某上市公司董事，低調、謹慎。趙芸猜那個人可能已婚，擔心留下什麼後患，從來不見郭睿的朋友。

「你們倆沒事吧？」

郭睿鼻子裡哼一聲，反問她：「你們倆還是有事了吧？」

趙芸被氣笑了。這個丫頭總是這麼要強。她早就不是當年那個從偏遠地區第一次來北京的小鎮做題家了。當年她聽得懂郭睿的擠兌，也找不到話反擊，如今可不見得。

她假裝不屑，橫一眼：「幹麼不敢說你？」

郭睿慢吞吞吃完手裡的毛豆，耷拉著眉說：「分了。是我綠了他。」

趙芸再也想不到，誇張地搖頭，誇張地表達她的不能理解和無法苟同。她瞪一眼好朋友，惋惜，還有點嫉妒，也有點羨慕。五味雜陳來了一遍，她這才反應過來，事情不會像她說的那麼簡單。

郭睿這兩年有點恨嫁，對男人完全不是以前那種。她變了很多，妥協了不少，懂事明理到她都替郭睿公主不值。認識這個人後，她說過好幾次，以後要生兩個孩子。以她的脾氣和做人，她斷不會搞什麼劈腿外遇出軌。

她為什麼要這樣說？

郭睿迎著她內容豐富的表情笑一笑，想了幾秒鐘，到底沒忍住，說：「我突然覺得兩個人在一起特別沒意思，但是我找不到理由分手。」（一一）

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