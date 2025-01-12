法語的門檻將許多英式文化拒於門外，取而代之的是眾多曾被法國殖民的國家子民，這群移民 將穆斯林的靈魂灌注入蒙城的土壤裡，培育出更繽紛多元的花種。常常，千面徜徉在蒙城的大街小巷，所見所聞、所思所感都恍惚覺得自己置身於中東國度。不可否認，這或許和她的心曾遺落在一位埃及 王子的胸膛有關。阿里之於她，不像個愛人，更像她靈魂裡的一塊缺角，是互補、是所需。

針對這點，非菜曾在嘴裡塞滿韭菜盒子的中秋節晚餐時，分享一段心得：「本質上，你們都是騙子，所以更理解彼此的心理狀態。亞里斯多德曾說……」

千面驚奇地像觀察外星人般，視線膠著在非菜的單眼皮上。不害怕被指為「文盲」的非菜竟有「掉書袋」的珍貴體驗，生命真是不可思議！生活真是不可預測！

千面唱得盡興時，不經意瞥見非菜愈發灰白的髮絲，想想有二十年了吧？那年剛轉入移民法文班就讀，白人老師死命種族歧視 ，故意整千面，用那堆纏繞糾結的法文東問西問，搞得她昏頭轉向，壓根沒聽懂說的什麼鬼，只能扭捏窘站在台前。在這無比滑稽荒謬的人生戲台上，橫空出世一名身著黑底、紅碎花短袖襯衫、套著夾腳拖的巍峨男人，一個箭步衝向她解圍。那一刻，千面認證非菜是專屬於她的救世超人！

非菜的家族是台灣的土財主，他厭惡上學，勉強混個小學畢業，已經很給老師面子了。他堅信有錢能使鬼推磨，行事作風完全符合「財大氣粗沒學問」。他張羅各色應酬場合，讓千面當宴會招待，藉此擴展人脈、增廣財源，間接改善千面的財務狀況。（四）