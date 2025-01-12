我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

千面女郎（四）

綺莉思

法語的門檻將許多英式文化拒於門外，取而代之的是眾多曾被法國殖民的國家子民，這群移民將穆斯林的靈魂灌注入蒙城的土壤裡，培育出更繽紛多元的花種。常常，千面徜徉在蒙城的大街小巷，所見所聞、所思所感都恍惚覺得自己置身於中東國度。不可否認，這或許和她的心曾遺落在一位埃及王子的胸膛有關。阿里之於她，不像個愛人，更像她靈魂裡的一塊缺角，是互補、是所需。

針對這點，非菜曾在嘴裡塞滿韭菜盒子的中秋節晚餐時，分享一段心得：「本質上，你們都是騙子，所以更理解彼此的心理狀態。亞里斯多德曾說……」

千面驚奇地像觀察外星人般，視線膠著在非菜的單眼皮上。不害怕被指為「文盲」的非菜竟有「掉書袋」的珍貴體驗，生命真是不可思議！生活真是不可預測！

千面唱得盡興時，不經意瞥見非菜愈發灰白的髮絲，想想有二十年了吧？那年剛轉入移民法文班就讀，白人老師死命種族歧視，故意整千面，用那堆纏繞糾結的法文東問西問，搞得她昏頭轉向，壓根沒聽懂說的什麼鬼，只能扭捏窘站在台前。在這無比滑稽荒謬的人生戲台上，橫空出世一名身著黑底、紅碎花短袖襯衫、套著夾腳拖的巍峨男人，一個箭步衝向她解圍。那一刻，千面認證非菜是專屬於她的救世超人！

非菜的家族是台灣的土財主，他厭惡上學，勉強混個小學畢業，已經很給老師面子了。他堅信有錢能使鬼推磨，行事作風完全符合「財大氣粗沒學問」。他張羅各色應酬場合，讓千面當宴會招待，藉此擴展人脈、增廣財源，間接改善千面的財務狀況。（四）

移民 種族歧視 埃及

上一則

頒贈作家魚夫褒揚令 賴清德：他的一生都在為台灣打拚

下一則

龍眼憶親情

延伸閱讀

封面故事／紐約余派小組10周年慶 重現「堂會戲」

封面故事／紐約余派小組10周年慶 重現「堂會戲」
馬英九訪哈爾濱冰雪節 稱兩岸青年熱情交流可融冰

馬英九訪哈爾濱冰雪節 稱兩岸青年熱情交流可融冰
馬英九與宋濤穿同款羽絨衣看冰雕 說想造一部「戰車」

馬英九與宋濤穿同款羽絨衣看冰雕 說想造一部「戰車」
把「展信佳」認成粉絲名字 中國文盲明星+1？

把「展信佳」認成粉絲名字 中國文盲明星+1？

熱門新聞

2015年夏，瘂弦（右2）葉嘉瑩（右1）在溫哥華與文友餐聚，後排為瘂弦所創立的加拿大華人文學學會的《華章》副刊編委，左起林婷婷、劉慧琴、諾拉。（圖/劉慧琴提供）

思念之必要——紀念溫哥華三位詩神

2025-01-09 01:02
台灣的老眷村大多是低矮交錯的民居，如今大多數已改建，昔日樣貌只留存在照片中。（本報系資料照片）

眷村的童年

2025-01-07 01:02
圖/吳孟芸

清理父母的老屋

2025-01-05 01:02

執子之手 與子偕老

2025-01-08 01:16

幸福的志業

2025-01-10 01:00

二手衣店的一幕

2025-01-05 01:00

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃