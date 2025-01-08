每次想起這些，廖頌零都想將腦袋埋進黑黑沉沉的被子裡，她不想引起任何人的注意。

幾天之後，她最後一次在臨墟的大街上遊蕩，幻想離開之前再次偶遇宋醫生。如果遇見了，她或許會問一問那個女孩的下落，是不是還在某個中藥房上班？但不會提及定時炸彈。其實，每個人體內都有──不一定是炸彈，也有可能是計時器。是什麼並不重要，要緊的是，無論攜帶什麼，都要讓自己活下去。

陌生的街衢，或歡鬧或沉默的人群，視野所及皆是高聳、挺拔、嶄新的建築物。當年荒涼的新區似被摺疊至另一空間裡，一無所見。

傍晚時分，她從一家餐館出來，丟開導航，做著無目的、無意識的漫走。途中，她跳上一輛燈火通明的有軌電車。這種低噪音、低能耗的交通工具剛剛在這個城市落地試點。車廂內光線明亮、潔淨，而乘客寥寥。她找了一個靠門的位置坐下。嶄新的車廂沒有任何使用痕跡，廂體表面泛著銀白、冷硬的光，好似身處太空 艙裡。

一個頭戴鴨舌帽的中年男子坐在過道那邊靠窗的座位上，正專注地打量正對面倚窗而坐的漂亮女孩，不時低頭在一疊馬利素描紙上畫著什麼。當看清楚那張臉，「羅丹」這個名字從腦海裡迅速跳出來，她瞪大眼睛，生怕自己認錯了。

──這麼多年過去，他怎麼還在畫畫？

──居然在車廂裡畫！

羅丹的腦袋似乎大了一圈，少年輪廓分明的臉龐變形得厲害，好像有東西不管不顧，日夜膨脹，要將頭上這頂帽子撐破。臉龐皮膚灰暗、鬆弛，黑色鴨舌帽下垂著幾縷參差不齊的灰白鬈髮，唯一不變的是，他依然那麼投入地畫著。（一二）