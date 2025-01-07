大齡剩女的姻緣路（五）

趙芸心裡感激，郭睿給她講那個男同學一邊和她曖昧，一邊找機會對郭睿表白，要不然她會繼續傻乎乎地自作多情。

前幾年，她一開始很喜歡老鄉的同學，他們倆一個在南城、一個在北城，總是約在中心點見面。那個人的熱度一直不太高，也不算太低，趙芸矜持，對方沒注意到她表面上波瀾不驚，內裡洶湧澎湃的愛戀。慢慢的，趙芸過了昏頭階段，再看老鄉的同學，總算客觀起來。

那人特能聊，把特能聊的郭睿聊得沒機會說話。老鄉的同學給趙芸說：你同學特漂亮，看起來特有錢，你知道她的包多少錢？不知道她穿的什麼牌子。她傍上了大款吧？

「她媽是局長、她爸是董事長，她傍什麼大款？」

「人家自己的收入也買得起包。」

她不喜歡男人們評價女人的口氣。老鄉的同學第一次見識到她的脾氣，笑著說：「你們倆不是同性戀 吧！看你緊張的，我就是隨口說說。」

趙芸也不喜歡男人這樣評價女人之間的友誼。

但她脾氣好，只是不作聲。

老鄉的同學一拍腦袋：「喂，改天我請她吃個飯，你幫我約一下。以後咱用得著。」

他要趙芸給他推郭睿的微信 名片，趙芸說：我問問郭睿吧，她同意了我再推。後來，他問她為什麼不推名片，她說郭睿不喜歡別人加她。

老鄉的同學不悅，鼻子裡哼一聲：「你們女人就是心眼小，她是你同學，我乍會對她動什麼心思。再說了，我根本不喜歡她那種類型，我才不伺候大小姐。」

她很反感「用得著」這個詞。中國文化裡最不堪的莫過於把人分成「用得著」、「用不著」。她不想給自己最好的朋友臉上貼「有用」這個標籤，也不想讓自己的男朋友因為有用而巴結郭睿。（五）