女孩銳利的目光好似舞台上的追光，打在她身上，讓她心裡一顫。

小姨和女孩到底說了什麼，會不會說出她來此地的目的？

「我當然，是在廠裡……上班啊。」她支支吾吾地答道，「我還能，還能去哪裡呢？」

「可你小姨很奇怪，說你身體不好，要我多照顧你一點。」女孩快人快語，「你到底哪裡不舒服啊？」

她的心跳得更快了，「沒有哪裡不舒服啊，挺好的啊……就是上班有點累。」她低著頭，快速走到床前，假裝吃力地坐了上去。

「你要是有什麼不舒服，千萬要說啊──」女孩嚴肅地叮囑道。

如果女孩知道真相，還會這麼說嗎？她垂手坐在那裡，就像一個受審的犯人，須臾間喪失了所有傾訴的慾望。

那天晚上，女孩在被窩裡與男友煲電話粥，壓低的聲音中不時爆發哧哧的笑聲。她的心不由一緊。她擔心被掃地出門，在臨墟的大街上流浪，或不得不去住那種十五塊錢一個晚上的旅店，牆壁上沾著星星點點的蚊子血，被子裡一股腳臭味。

第二天一早，久雨初晴，窗口望出去，世界煥然一新。

她空腹去了醫院，等化驗單出來的半天時間裡，她穿過集市和街衢，又一次來到山腳下。雨後的階石上布滿苔痕，山路一片泥濘，她不得不小心翼翼地前行。

戴墨鏡的占卜者不在那裡，美術培訓學校裡也沒有羅丹的身影，幾個學生正在搬家，書籍、畫稿散落一地。空教室裡，一座磕掉半個下巴的伏爾泰頭像仍擺在窗台上，深邃的眼神凝望著暗處的蛛網，眼前好似蒙了一層陰翳。她從山的另一側下來，走進烈士陵園裡，把每塊墓碑上主人的生卒年分，從頭到尾反反覆覆讀了好幾遍。（八）