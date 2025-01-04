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制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

養在家裡的小三（五）

趙海霞

接著莉萍大大嘆了口氣說：「錢雖非萬能，但是的確可以解決很多問題，只要能夠用錢解決的事，全都不叫問題。若是連錢都無法解決，才是真正的大問題啊！」

一輩子心高氣傲，又會精打細算的莉萍，沒想到幾十年後的今天，竟然也會陰溝裡翻船，搞得自己灰頭土臉，被人嘲諷、奚落、看笑話。當初她若不答應衛祖去大陸拓展事業，這一切都不會發生了。

起初莉萍也不贊成衛祖去大陸投資，她曾問過姊姊的想法，慧萍也是持反對意見。她十分認真謹慎地對妹妹說：「我聽不少人說，男人去大陸工作後，十之八九都會有小三。」

那時莉萍倒完全不擔心，她認為丈夫定會是那十分之一二有良心、愛家的好男人，更堅信衛祖是坐懷不亂的正人君子。他們結婚幾十年，她太了解自己的丈夫。衛祖對太太一向溫柔體貼、唯命是從。婚後，他是因莉萍家的人脈、背景和財力的支持，才能平步青雲，扶搖直上，在事業上獲有一番成就。

衛祖是個有野心、有遠見，足智多謀且大智若愚的男人，一直希望在事業上能夠鴻圖大展，更上層樓。他深知莉萍心高氣傲、愛慕虛榮，自然懂得利用她的弱點，以軟硬兼施的手段去說服她，答應他暗自謀劃多年的理念和夢想。

俗話說「家賊難防」啊！

過去莉萍和衛祖吵架時，她總是以慣性的強硬態度，逼丈夫要順從她的意願。沒想到這道符咒，現在竟然完全不奏效了。

一日下午，莉萍又是一副盛氣凌人的霸氣態度和口吻對丈夫說：「你必須立刻把上海的管家辭退，否則我們就離婚。」（五）

投資

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