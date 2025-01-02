水珠死了沒有幾天，富祥也餓死了。這娃長時間吃外面亂七八糟的東西，野果子、野菜、蛐蛐蟲子，得了大肚子病，胳膊腿卻特別細。我媽說，如果能找到一口麵湯，給娃灌上，就能把富祥灌活，娃就能活下來。但是，沒有地方可以討到一口麵湯。

我們是在西安下火車的，還是老火車站，一排平房，黃顏色的。幾個人在火車站坐了一個晚上，等天亮了再坐汽車。張廣祿給我們買了三碗白蘿蔔麥飯，一毛錢一碗。麥飯就是把白蘿蔔切成絲，撒上面蒸熟。上面調上辣子和醋，覺得好吃得很。

要上汽車的時候，把我兄弟富貴給找不到了。我們三個人到處喊、到處找，把我媽急哭了，出門就為娃的……不想，富貴在椅子下面睡覺呢，娃累了，長這麼大沒有走過這麼多路。

我們坐汽車到富平縣，又倒車到流曲鎮，張廣祿把我們領到一個叫黃喜聯的老漢家。老漢在隊裡當飼養員，餵牛看馬。老漢女人病死了，也沒有給留下個娃，孤單多年了，是村上最沒有眉眼的人家，炕上沒褥、灶上沒油。但人家願意收留我們一家三口人，特別稀罕我兄弟富貴。三口子就是三張吃飯的嘴呀。

「這婆娘人勤快，一個兒、一個女子，你要享福了。」張廣祿接過我後父黃喜聯遞過來的五十塊錢，數了好幾遍，揣進懷裡走了。

後來，張廣祿因為多次往陝西領女人，被政府以人販子罪判了十五年刑。但我不恨他，沒有他，我們逃不出活命來。

到陝西第二年，我嫁人了 。十八歲了，身上還沒有來月經，人說那是餓下的毛病。到了六五年才生下一個女娃，名字叫個春娥。（全文完）