我媽在後面叮囑：「盡量走遠些、走偏僻些，不然讓村裡人把我珠兒剮得吃上肉了。」

那條小路，我來來回回和我妹子水珠走過多少趟，春天掐苜蓿哩，夏天拾麥穗哩、拔野花花哩，秋天掰玉米、挖洋芋哩，冬季裡背柴火哩。其實，水珠比我小一歲，但靈醒知事，知道疼人的。打下些青杏子，自己捨不得吃，拿回去給我兄弟富貴、富祥吃，撿到些杏核，也砸出來餵到我嘴裡、我媽嘴裡，剩下的碎渣渣才輪到自己……我從來也沒有想到，我會這樣抬著去送我妹子水珠。我妹子才剛剛十五，屬雞的娃。

我和小大大把妹子水珠抬到坡下面，小大大爬到坡上面鏟土，費了老半天力氣，總算是把我妹子給掩埋住了。回到家，我媽蒸好了苜蓿疙瘩，對我小大大說：「兄弟，把你麻煩著，你好壞吃上些，不好意思得很。屋裡沒有個啥，現在全靠丫頭掐些苜蓿吊命著哩。」

按照農村的習慣，埋了人要在家裡請幾桌，割肉打酒、蒸饃饃燒湯……現在這個年景，幹部家裡死了人也辦不起席了。小大大洗了手，蹲在地上就吃，狼吞虎嚥。他吃了一個又一個，把一籠十幾個苜蓿疙瘩全都吃掉了。

他起身說：「嫂，咱是自己人，我不幫忙不成。」

小大大一出窯，富貴和富祥一下子大聲號哭起來。「我吃啥哩？一個都沒有了，我吃啥哩？」

小大大吃的時候，想著他會多少留下幾個。望著空籠，把我和我媽心疼著，那些苜蓿是我一上午掐的。但是小大大幫我們埋了妹子，我們說不出「你少吃上些」。

「你倆把籠摳一摳，上面還有苜蓿菜哩。」我媽把籠放在炕邊，富貴、富祥一下子忘記了悲痛，爬過來摳籠上的苜蓿渣渣……（二○）