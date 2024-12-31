「珠兒，你不要說話了，好好歇著。媽這就生火、燒湯，熱熱喝上些，出出汗就好了。」

窯裡沒有水缸，我們被攆出來的時候，就帶了一副舊木桶。我大在世的時候還有人擔水，我大不在以後，都是我和我媽去泉上抬水。我媽小腳沒有力氣，一次也就能抬個半桶。

「富貴、富祥把你姊看好，我和你姊抬水去，回來就給咱燒湯。」

富貴、富祥懂事地點點頭，靠牆坐在炕上，守在水珠身邊。到泉上一瓢一瓢舀上水，我媽著急地回家，小腳卻走不快。我媽一路上念叨：「珠兒是餓成那個樣子了，以前胳膊還壯壯的，現在剩下乾骨頭了。面貌都變了相，不像個年輕女娃了。水英，腳底下快些。快回去燒上些湯，叫珠兒喝上……。」

可是等我和我媽抬水回到窯裡，看見水珠已經栽倒在地上，口裡不斷吐出白沫子，只有很短的出氣，沒有吸氣。富貴著急地解釋說：「姊喊叫餓、餓，要吃苜蓿，往炕邊邊爬。爬著、爬著就栽下去了……。」

我妹子水珠是我和我媽、我兄弟富貴、富祥眼看著嚥氣的，臨死前想吃一把苜蓿也沒有吃到。就是抓到了，也嚥不下去了。我媽沒有哭，一個勁搖頭：「死了好、死了好，死了就不在世上受罪了，活人是受罪來的。」我大的死、水花的死，她的眼淚流乾了、枯竭了。

我和我媽用一條棉花套子，把我妹子水珠稍微裹了一下，用麻繩綑住兩頭。我和我媽試了一下，抬不起來，富貴個子矮，更是沒有力氣。我媽又叫來本家的小大大來幫忙。一條棍子讓我抬前面、他抬後面，我們兩個抬著我妹子水珠往窯外走。（一九）