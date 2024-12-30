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薇薇打電話給娟娟：「姊，機會來了，福滿樓需要半工收納員，老闆娘答應妳去試試。」

「我不會……」

「我教妳，不難。還有，今天認識了一位客人，老闆娘說他單身、退休 ，還是個博士……」

「薇薇，你知道姊文化水平低，怕做不好的。」

「誰一來就會？」薇薇最氣二姊畏頭畏尾的個性，「那位博士人很好……」

「有學問的人哪會做違法的事……」

「姊，你不試又怎麼知道？妳別往消極想。如果不是妳成天想兒子，說他天天玩電腦遊戲學習差，我才懶得管妳哩。」

薇薇是老么，學習好、敢拚搏，知道自己要什麼。這千載難逢的機會，她才不理娟娟的婆婆媽媽，「姊，我和老闆娘說好了，明天，八點半，我去接妳。」

薇薇將自己的想法透露給秀鳳。秀鳳知道了極錯愕，「高博士年紀是不是大了點？」

「我姊四十六歲，年齡有點懸殊。不過她在工廠做工，又不打扮，外表看上去要比實際年齡大。高博士單身，老年找伴再正常不過，何況高博士學歷高，誰能懷疑他？」

「不過，也要高博士願意。」

「難就在這兒，秀鳳，妳幫幫忙嘛，事成一定重謝。」

「我能做什麼？差不上手呵。」

「敲邊鼓嘛！」

「敲邊鼓？」

「我們必須他們先做朋友，有機會再進攻。」

「進攻？去追求一個老頭兒？」秀鳳噗嗤嗤笑起來。

「別笑，自然先要有好感。幫幫忙嘛，行不行？」薇薇勢在必行的態度讓秀鳳想到大陸革命精神。

娟娟上班第二天，高義民走進福滿樓。他點了客蝦仁炒飯，娟娟接過信用卡 ，面有難色。（六）