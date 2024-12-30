我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

高博士結婚了（六）

李枋

7

薇薇打電話給娟娟：「姊，機會來了，福滿樓需要半工收納員，老闆娘答應妳去試試。」

「我不會……」

「我教妳，不難。還有，今天認識了一位客人，老闆娘說他單身、退休，還是個博士……」

「薇薇，你知道姊文化水平低，怕做不好的。」

「誰一來就會？」薇薇最氣二姊畏頭畏尾的個性，「那位博士人很好……」

「有學問的人哪會做違法的事……」

「姊，你不試又怎麼知道？妳別往消極想。如果不是妳成天想兒子，說他天天玩電腦遊戲學習差，我才懶得管妳哩。」

薇薇是老么，學習好、敢拚搏，知道自己要什麼。這千載難逢的機會，她才不理娟娟的婆婆媽媽，「姊，我和老闆娘說好了，明天，八點半，我去接妳。」

薇薇將自己的想法透露給秀鳳。秀鳳知道了極錯愕，「高博士年紀是不是大了點？」

「我姊四十六歲，年齡有點懸殊。不過她在工廠做工，又不打扮，外表看上去要比實際年齡大。高博士單身，老年找伴再正常不過，何況高博士學歷高，誰能懷疑他？」

「不過，也要高博士願意。」

「難就在這兒，秀鳳，妳幫幫忙嘛，事成一定重謝。」

「我能做什麼？差不上手呵。」

「敲邊鼓嘛！」

「敲邊鼓？」

「我們必須他們先做朋友，有機會再進攻。」

「進攻？去追求一個老頭兒？」秀鳳噗嗤嗤笑起來。

「別笑，自然先要有好感。幫幫忙嘛，行不行？」薇薇勢在必行的態度讓秀鳳想到大陸革命精神。

娟娟上班第二天，高義民走進福滿樓。他點了客蝦仁炒飯，娟娟接過信用卡，面有難色。（六）

退休 信用卡

上一則

67歲陳士侯創作不停歇 一生畫畫比做總統快活

下一則

宋代四般閑事

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失
盜特斯拉專利技術開工廠 中國居民在紐約認罪判囚24個月

盜特斯拉專利技術開工廠 中國居民在紐約認罪判囚24個月
華為有隱形工廠護身...3中企大買美設備 建10幾座晶片廠

華為有隱形工廠護身...3中企大買美設備 建10幾座晶片廠

熱門新聞

華羅庚在多元複變數函數論方面的貢獻，影響了世界數學的發展。（圖／取自維基共享資源）

華羅庚，以一條殘廢的腿爬上世界數學巔峰

2024-12-24 01:02
新藝術風格裝潢的平價食堂。（圖∕林良姿提供）

巴黎平價食堂

2024-12-27 01:02

初識平鑫濤

2024-12-23 01:00

家住曼哈頓(上)

2024-12-25 01:00
圖/123RF

空歡喜一場

2024-12-25 01:02

車禍

2024-12-26 01:01

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起