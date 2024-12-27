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「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

法場街情事（全文完）

桑文鶴

此時此刻，坐在這裡，手裡握著那張報告單，她真的很想跟人聊聊，可惜這故事裡的四個人都死了。只剩下自己和覺夏，那個依戀自己的、什麼都不知道的妹妹覺夏。

她很想問問潘叔，不，或者應該叫他爸爸。你們讓我跟著許海龍姓許，讓自己永遠以女兒的身分記住他，是出於對他的愧疚嗎？他死在監獄裡的時候，知道自己為之出去砍人才鋃鐺入獄的女人肚子裡懷著的，其實是自己最好的兄弟潘建榮的種嗎？

還有嬸嬸，也就是媽媽。許知春已經可以確定，她其實不是真正的趙金月了。她也想問問她：馮亮、楊運昌、許海龍、潘建榮，還有整個法場街的男人，都曾為你瘋狂。那麼，在男人間周旋往返的感覺好嗎？你是真的愛過某個男人，還是只是迷戀那種為愛瘋狂的感覺？畢竟，你說過的，人生在世，就是要轟轟烈烈地愛一場嘛。

當然還有那個更要命的問題，真正的趙金月，那個長相平平、火氣很大、動不動就會跟人動手的悍婦趙金月，她去了哪裡？

許知春不敢再想，她覺得自己渾身發涼，只能緊緊地握住覺夏的手。

她湊近覺夏，壓低聲音，把自己想到的一切都源源本本地告訴給覺夏。說得越多，她越覺得自己對覺夏的內疚之情在漸漸消失，取而代之的，反而是一種盟友般更加親密的感情。她們流著相同的血，現在也背負著相同的祕密。這個黑暗的祕密很安全，這世上除了她們姊倆外，不會有人知道。

她坐在法場街，輕聲細語，不停地訴說。（全文完）

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