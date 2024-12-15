圖／王幼嘉

他索性不拔了，坐在地上，剝下白菜葉子就吃。「喀擦擦」、「喀擦擦」，人餓了吃什麼都好吃。那白菜又水又甜，人餓極了，和馬、和牛、和豬、和羊，有什麼區別呢？逮住就吃，誰還管生的、熟的，顧不上白菜裡有蟲。那個晚上，我爺坐在白菜地裡吃到天亮，尿憋了撒，撒了再吃。吃到看管員來，吃了三棵白菜，每棵都有七、八斤。那個晚上，我爺吃飽了，吃得兩眼放光、吃得渾身舒暢、吃得比當年擁有百畝田地、一院大房、牲畜成群還滿足……他吃得站立不起來了……給吃飽撐著了。

「昨天老地主牛金斗偷白菜被逮住了，綁了，要鬥哩。」

「聽說他一晚上吃了十顆白菜，乍那麼瞎！」

一大早我大已經下地做活計去了，我媽在家看娃娃。我兄弟富貴下面還有一個小弟叫福祥，八歲，最小的妹子叫水花，剛過一歲。我和妹子水珠要去地裡拾柴火。路上聽見人們興奮地說，看管員把我爺逮住了，報告了大隊。大隊要來人開我爺的批鬥會，會場就在大食堂門口，就是我爺的老院子門口。我和水珠著急地趕緊去看，已經圍了一圈圈男女老少看熱鬧的人，都餓得前胸貼後胸，但抓個地主鬥鬥，也是能讓人看著快樂的事情。

我們擠進去，看管員已經把我爺綑綁在核桃 樹上。他脫下鞋子，用鞋底猛扇我爺的臉，不斷朝他臉上吐唾沫，罵咧咧的。我爺嘴唇被扇裂了，還是牙床被扇破了，滿嘴都是血，滴答到胸前。胸前一片濕，又是血水，又是口水……我爺被打得吱哇叫喚，老臉恨不得藏到褲襠裡。

「打，給我往死裡打！打死老地主不算啥。」大隊來了兩個幹部，我們村上的小隊長牛根財也來了。如果按輩分，他要叫我爺伯哩，但被戴了地主帽子的人，連孫子都不如。

牛根財看有大隊幹部來，更來了勁頭，要著實地表現。他從食堂拿來兩棵白菜，用鐵絲穿起來，掛在我爺脖子上，指頭指著我爺鼻子罵：「牛金斗，你這個老地主，吃了豹子膽了，居然敢半夜偷人民公社的白菜。我說大半畝的白菜幾天就沒有影子了，原來是你偷偷給吃上了。你是什麼用心？什麼意思？人民大食堂沒有給你吃飽嗎？共產黨 沒有給你吃飽嗎？你以偷白菜來給人民公社、給人民食堂、給大躍進抹黑嘛？你說、你說，你到底安的啥黑心？」

牛根財對我爺一陣子拳打腳踢，吼叫著問：「你吃飽著沒？你說，人民公社叫你吃飽著沒？大食堂叫你吃飽著沒？」

「飽著、飽著，頓頓都飽著。」我爺眼睛已經腫著睜不開，滿嘴的血污流到胸前的白菜上。

「飽著你還偷，半夜起來偷，你要不要逼臉？對大食堂不滿著、對我不滿著，你這個老地主、老牲口，看你還偷不偷！看你還偷不偷！下回再偷，我就把你狗日的老球割了去。」

看著牛根財打我爺，我和妹子水珠又心疼、又害怕，但嚇得一句話也不敢說。我們也是地主成分，平時外面見到爺也不理他，不和他說話，害怕被旁人看見。我們想表現出和他劃清界限，想被人看得起些。眼看著幾個人猛打我爺一個人，已經低著頭不動彈了，口角的血水一絲一絲地往下掉。

「吃飯了、吃飯了。」食堂管理員喊道，人們散了，提上盆盆罐罐往食堂擁。

「不准給這個老牲口吃飯，吃白菜吃得飽飽著。叫餓上幾天。以後誰再偷生產隊的東西，這就是樣子。」

牛根財解開核桃樹上的繩子，一抽，我爺一下子癱倒在地上，白菜跟著摔碎了一地葉子。他聽到食堂開飯了，本能地呻喚：「爺，好爺，給我上半碗湯，半碗，叫我喝上一口。」我爺苦苦哀求道。或許他能感覺到自己在世上的時間不會多了，只想再喝上半碗熱湯，帶一點麵氣。

「牛金斗，你一個老東西有啥用處？停你幾天飯，看你骨頭硬還是我硬！把你個地主分子餓死，還節省些糧食。」

食堂那麼多人出出進進，沒有人過來看一下我爺、沒有人給他一口水喝，他就躺在食堂門口。我和妹子水珠想抬我爺起來，也抬不動，也沒有人願意幫忙。我讓我妹子看著，到地裡找我大。「大！快些！快些！我爺叫隊長打了，不叫吃飯。」（三）