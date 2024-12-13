許知春發愁地咬住下嘴唇。實在不行的話，自己可以在附近，通勤時間不長的地方，先找個收銀或者看店之類的散活。老是這樣只出不進，總不是個辦法。

到了吃晚飯的時間，許知春懶得做飯，煮了一包泡麵 ，吃完後又去洗澡。手機放在外面，響到第四次的時候，許知春才聽到。不顧自己頭髮還滴著水，她赤身裸體就衝出來，接起了電話。她以為打電話過來的是凌宇騫，誰知道陸老師的聲音卻從電話那頭傳了出來。

「知春，你快來市三醫院，覺夏出事了。」許知春這才聽出來，陸老師帶著微弱的哭腔。麼

「覺夏，覺夏她怎了？」

「覺夏今天一大早就開始發燒，我帶她去了履縣的醫院，掛了吊針。本來燒都已經退了，可突然就昏迷了。縣醫院的大夫說讓趕緊轉院，我跟著救護車才剛把她送來市三醫院。」陸老師的語速很快，「我也是嚇傻了，都到這了，才想起來趕緊給你打個電話。知春，你快點過來吧。醫院讓交押金，我先給墊了三萬，你來的時候帶點錢過來。希望覺夏吉人自有天相。」

許知春的腦子炸了。她木然地放下手機，衝回衛生間裡把頭髮擦乾，隨便套上衣服，帶著潘叔留給自己的那兩張卡就出了門。怎麼會這樣、怎麼會這樣！她心神不定，去醫院的路上，有兩次差點就闖了紅燈。

到了醫院，陸老師一見到她，就衝過來握緊她的手。陸老師紅著眼睛，上了火的嘴唇裂了皮。

「陸老師，」許知春著急地問：「覺夏怎麼突然病了？」

「我也不知道，昨天都還好好的，和大家一起玩的時候情緒也很好。唯一有一點就是晚飯她沒吃多少，睡覺也比平時早了半個小時，我們都沒當回事。」（四六）