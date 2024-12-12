當然，青青心裡到底明鏡似的，妙筠根本沒有可能看上大叔。莫名其妙的，青青竟有些如釋重負似的。她難道是真的覺得，妙筠應該找個更好的？像她的丈夫那樣的？

也不知道什麼原因，青青一直都不肯將妙筠介紹給丈夫認識，甚至跟妙筠聊起來，都不提丈夫的名字。而對蔣荔，青青卻從來沒有這樣過。雖然她也明白真的論起來，蔣荔也比她美。青青看著妙筠，妙筠正撥拉著餐盤裡的菜，低垂的睫毛在潤潔的臉頰上，投射出兩道彎彎的、美好的弧線。

突然，青青嘆了一口氣，把餐盤往前一推，沒有胃口了。妙筠停了手，抬起眼睫，好奇地看了一眼青青，「就吃飽了？」青青點點頭。妙筠也沒有說什麼，只聳了一下肩膀，繼續吃著自己盤子裡的菜。青青坐在對面看著她。

蔣荔跟大叔還沒有怎樣呢，倒是青青自己的婚姻走到了盡頭。青青並不怎麼難受，畢竟，離婚是早晚的事。青青不開心的是蔣荔。

是啊，還真的是蔣荔說的，自己喜歡的她也都會喜歡。還沒有離婚的時候，欄目組裡就有一個同事，對青青很表示了好感。當然，青青也挺喜歡那個男人，雖然說青青並不覺得男人家是外地的，又比自己小了幾歲，就有什麼不妥，她顧忌的是自己不是自由身，所以即便喜歡那男人，也只是在心裡。明白表現出來？豈不是作死。

可是青青又實在是喜歡那個同事，兩個人也就曖曖昧昧的。直等到青青拿到了一紙離婚證書，兩個人才正經八百地開始談起戀愛來了。只是，青青沒想到的是，自己可以正大光明地談戀愛了，蔣荔也蠢蠢欲動起來了。（六）