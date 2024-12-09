以前想跟他提起，讓他給個工作機會這事，總是被各種猶豫和各種原因耽擱，而事到如今，不問也是不行了。

在微信 裡找到他，看到上一次跟他的對話還是上一周。那時他發了幾張歐洲的風景照給自己，許知春客氣地回覆說：「風景真美。」對面沒再說什麼，只發過來了一個比心的表情包。現在，望著那個卡通小人手中不斷出現的心，許知春的心裡多了一點勇氣。趁著這勇氣消散前，她發了一行字過去：「凌哥，我想求你一件事，請你看在咱們的情分上，一定幫幫我。」

她以為那邊一定很快就會有動靜，可是卻沒有，她又想會不會是時差的問題。她在手機上開始查現在歐洲那邊是幾點，可歐洲那麼大，凌宇騫到底去了哪裡，她壓根不知道。他也許是在電話裡跟她說過，可她當時心不在焉，根本沒印象。說到底，還是因為自己的心裡沒有他，才不把他說過的話放在心上。

她嘆了口氣，開始在手機上查找各種招聘信息，越看越灰心，又查看自己銀行戶頭還有支付寶 裡的餘額。只要自己小心一點，不要生病，覺夏那邊也不出狀況的話，自己的錢還夠撐一陣子。

想到這，許知春還是決定，先安心地等凌宇騫那邊的回覆。整整一天過去，毫無動靜。許知春給他的那個助理發了微信，問她凌總什麼時候回來。

過了大概有二十分鐘，那邊回覆：「兩天以後。」許知春又問：「他在歐洲的事情辦得順利嗎？」那邊回覆：「應該還行。凌老師這幾天應該很忙，我也暫時聯繫不上他。謝謝關心。」

許知春鬆了口氣，凌宇騫的助理都這麼說了，那她不如就安心等著。凌宇騫回來，一定會聯繫自己，兩個人總得見上一面。見面三分情，真人說總比在電話裡談顯得更真誠。

她在手機上訂了去齊城的高鐵票。乾脆趁著這剩下的兩天，去以前法場街的地方看看。高鐵的時間是第二天的一大早。她收拾了簡單的行李，睡覺前翻看了很久的手機，從一個相冊裡找到了一張潘叔和嬸嬸趙金月的合影。照片裡趙金月還是低著頭，臉側著，躲避著她的鏡頭，但還是可以看出來當時她在笑。許知春把這張照片設為手機的屏保。她決定了，明天一下高鐵，她就要去找原來法場街所在的地方。她要帶著他們的照片一起回去。

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去齊城的路上，她就用手機查詢路線和公交信息。出了高鐵站，她上了一輛去附近街區的公交車。跟著公車晃晃悠悠了半個多小時，終於在手機上說的那站下了車。（四二）