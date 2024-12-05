愛情不過一碗粉蒸肉（一一）

那些同事正面對艾瑪讚不絕口，一回頭又議論紛紛：「得意什麼？不下蛋的母雞，生不了孩子！」甚至都不顧及艾瑪還沒有走遠，似乎專門就是為了她聽得見。

頭胎流產，給艾瑪留下了永遠的病痛，為此她在懵懵懂懂中喪失了生育能力。這是艾瑪生命中最深、最沉的痛苦，也是她移民 美國的終極緣由。艾瑪的案例被移民律師劃分在「生育迫害」一欄，是罕見的真真切切。

此時此刻此景，簡直像是無知少女去聲討肇事的男友，兩道槓就和早孕的測試紙是一模一樣的。艾瑪幾乎忘記了，從郵輪下來之後，接聽了傑夫另一個女友的來電，艾瑪大發雷霆，一氣之下，揚言分手。

這些日子，艾瑪是在賭氣，而傑夫竟然接受了分手，連一條信息也不再發送。對於分手的理解，艾瑪是虛張聲勢，傑夫是實至名歸。這是東西方之間的文化差異，還是男和女之間的性別差異？

艾瑪在想：傑夫也被病毒擊中了嗎？自己中招了，傑夫應該未能倖免。在郵輪上那些天的同吃同住，傑夫應該和自己被同一個病毒感染了。如果是這樣的話，算不算是同一條戰壕的戰友？兩人本應同仇敵愾，會不會成為和好如初的契機？

就像郵輪之行後的陌生女人電話，傑夫只是一個模稜兩可的態度，甚至還有著一點隔岸觀火的感覺。正是這種感覺，最終激怒了艾瑪。

如果傑夫沒有感染上呢？不應該、不可以。艾瑪發揮想像力，設想了拉傑夫下水的場景：自己是和傑夫痛快地吵上一架，把沾染上病毒的口水噴濺在他的臉上，還是用一個主動的法式深吻進行唾液交換，來輸入病毒呢？（一一）