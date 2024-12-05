圖／王春子

058想了一下，「好吧，但我們不能確定，寵物 狗是不是真的喜歡肉排。牠們只是舔過，連一口都吃不到。」

「小心說話，他們會聽到。」我瞪著他。

018趕緊接下去：「至少099很喜歡。每得一塊牌子，他就要我們放一塊白樺樹皮到他床頭上。」

「他什麼都喜歡。」058笑了。「他幫別人工作的時候很開心，幫016和044掩護時也很開心。」

「還有聖誕節 把酒讓給你的時候也很開心。」018看向我。

058戳了戳我說：「那酒只有聖誕節才有，又那麼小杯，你也敢跟人家要。」

「你還靠到他身上，一喝就噴他滿身。」018補充。

那時候的事我記不清了，很多事都模模糊糊，像在大雪天裡奔跑時的景色，雪花鑽進眼睛刮著我的眼球，也許筆記裡有記到這段。我只能邊說邊搖頭：「我那時醉了，真的醉了。」

我還記著要去撿樹皮，就拖著他們倆往後面的林子走。

以前我和099也來白樺林，沒幹什麼，主要是我和樹對罵。因為樹皮的紋路老是說些亂七八糟的話。我說一句，他們回我十句，而且它們人多。

099一般都是旁聽者，偶爾插上一句「不要相信它們」。我問不然要相信誰，他沒出聲，只是低頭聞我的頭髮。

我又問，他聞到什麼味道，他就笑一笑。呼出來的氣弄得我頭癢癢，兩個頭都癢。

我彎下腰看了一塊樹皮，說這個很真誠。099說，可能是剛掉下來的，還沒在雪地待太久。在這麼冷的地方待久了，上面結了霜，都看不清本來的樣子。

我把那樹皮給他，他放進褲子裡，又繼續聞我的頭髮。

那都是以前的事了，現在我蹲下來，在地上翻翻找找。樹紋還是在罵人，吵死了。我踩碎兩片，我知道怎麼踩也踩不完。我要撿給099的，也怎麼挑都挑不到像那天那麼好的。

沒辦法，我只好直接從樹上剝。挑了一個和099一樣安靜的樹，摩擦樹皮，感覺它的硬度，再用指甲刺進皮上的裂縫往下刮，再刮。要順著紋理，我們才能舒服點。可惜它太堅硬，我摸不清方向，而且手太軟弱，施不了力。

終於剝下一片樹皮，我放進褲子裡，走向058和018，跟他們說可以回去。

058看了我的手，遞了一條繡著花紋的布給我擦。布很快就濕了。

他移開視線，告訴我：「下次你自己來吧。」

回到臥室，我把樹皮從褲子裡拿出來，濕濕的，輕輕放在099床頭。

白樺樹皮堆成一座小丘，我不知道為什麼笑了。

好像墳頭。

我們三個就站在樹皮小丘前面，這時應該要很寧靜，但我笑到停不下來。

這時後面傳來聲響，058叫了一聲：「媽呀，那是什麼？」

「那是044，你不知道嗎？他每天都在窗戶前晃來晃去，像鬼一樣都不說話。」018回頭看。

「那他數完整個堡壘窗戶上的欄杆了嗎？」

「別裝了，大家都知道，他在想要從哪邊往下跳。」我直接開口，058有時候就喜歡在那裝模作樣。他從來都是好人，只是我不想撿他拉出的屎來吃，就算他的屎是香的。

我們在旁邊說話，044好像渾然未覺。

「朝西是故鄉、朝東是海洋、朝北是湖泊、朝南是集會場，人最多最壯觀，搞不好可以順便找個墊背。」我看著044。

「選哪都一樣。」018說，「反正最後都要處理你留下來的東西，大家只會覺得很麻煩。」

「確實，每次我被分到善後工作，除了那些紅的、白的、黃的以外，總會驚訝人怎麼有這麼多屎。跳下去的還好，都爛成一團了，也不明顯。主要是吊上去的，那才叫多。還好水一潑、刷子一刷，一下就乾淨了，不會留下痕跡。」

「他以前不是這樣的。」058看起來有點惋惜，「你的筆記應該有記錄吧？」

「我最討厭這種人，遇到事情卻什麼都不說、什麼都不做，連屁也不放一聲。」我提高音量。

044依舊渾然未覺。

沒人再開口，我盯著窗外，看地上的雪花被風高高捲起，在空中掙扎，很用力，還手腳並用，但最後還是落下。

直到背後傳來一陣腳步聲，嚇到我了，所以我先問候他的母親以表尊重。原來是狗，交給我一張紙後匆匆離開，於是我改成問候那隻臭鵝。

「他媽的敗類，我就知道會這樣。」

「你知道了還敢罵人。閉嘴行不行。」018奪過紙條，拿給058看。

058盯著上面的紅字：執行官接獲舉報，流放者052、058於今日上午出言不遜，宜留心言行。罰至禁閉室反省一晚。

禁閉室是獨立於堡壘外的房子，靠近湖泊，夜裡能聽見風颳過水面的聲音。我們一接到紙條就出發，空著肚子走到時，鴨子還在湖中嬉戲。

我推開厚重的鐵門讓058先進去，再鬆手讓門「砰」地關上。我們不用鎖門，也許外面會有人鎖上，也許沒有，反正從來沒有流放者在天亮前自行把門推開。

坐在冰冷的石地上，屋內沒有火爐，夜晚冷得門縫都結出一層冰霜。（中）