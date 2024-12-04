「跟她老公吵架？」

「是啊，那女的凶得很，沒說幾句，上去就抓她老公的臉，旁邊的人勸都勸不住。還有人說那女的練過『寡婦刀』，惹急了，連親老公也砍。」

「那他們後來怎麼樣了？」許知春問。

「這個我就不知道了。後來我調到這邊來了，就沒再回去過。」

車到了安雲山陵園，老民警把車在停車位上停好。

下了車，他查了一下手機，派出所那邊的同事已經給他發來了消息，說是陵園辦公室的人剛剛聯繫了他們，潘覺夏找到了。當時正一個人在陵園裡漫無目的地轉，現在已經被陵園的工作人員帶去辦公室裡休息了。

許知春對民警和陵園的人都是千恩萬謝，又帶著潘覺夏一起坐著民警的車回去。她們並排坐在車的後排座上，一路上許知春都握著覺夏的手。在陵園的辦公室裡，剛見到披頭散髮的覺夏時，她還很生氣。她有點大聲地問覺夏，為什麼要亂跑、為什麼要出門也不給姊姊說一聲。覺夏臉上帶著有些委屈的神情說：「我想媽媽。」

就是這句話讓許知春一下子心軟了。覺夏已經有好多年，都沒有再提起「媽媽」這兩個字，就好像趙金月從來都沒有在她的生命裡出現過。許知春記得，嬸嬸剛下葬的那年，自己和潘叔曾經帶著覺夏去給嬸嬸掃過幾次墓。也許是昨夜的夢境喚醒了她塵封的記憶，她竟然鬼使神差地自己找到了這裡。

離開安雲山前，許知春在陵園外面鄉民開的鋪子裡，買了香燭、水果和紙錢，又帶著潘覺夏找到了趙金月的墓碑，兩個人又是磕頭、又是鞠躬地好好祭奠了一番。許知春在心裡默默地說：「嬸嬸，請你保佑叔叔、保佑覺夏。」（三七）