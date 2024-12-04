我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

法場街情事（三七）

桑文鶴

「跟她老公吵架？」

「是啊，那女的凶得很，沒說幾句，上去就抓她老公的臉，旁邊的人勸都勸不住。還有人說那女的練過『寡婦刀』，惹急了，連親老公也砍。」

「那他們後來怎麼樣了？」許知春問。

「這個我就不知道了。後來我調到這邊來了，就沒再回去過。」

車到了安雲山陵園，老民警把車在停車位上停好。

下了車，他查了一下手機，派出所那邊的同事已經給他發來了消息，說是陵園辦公室的人剛剛聯繫了他們，潘覺夏找到了。當時正一個人在陵園裡漫無目的地轉，現在已經被陵園的工作人員帶去辦公室裡休息了。

許知春對民警和陵園的人都是千恩萬謝，又帶著潘覺夏一起坐著民警的車回去。她們並排坐在車的後排座上，一路上許知春都握著覺夏的手。在陵園的辦公室裡，剛見到披頭散髮的覺夏時，她還很生氣。她有點大聲地問覺夏，為什麼要亂跑、為什麼要出門也不給姊姊說一聲。覺夏臉上帶著有些委屈的神情說：「我想媽媽。」

就是這句話讓許知春一下子心軟了。覺夏已經有好多年，都沒有再提起「媽媽」這兩個字，就好像趙金月從來都沒有在她的生命裡出現過。許知春記得，嬸嬸剛下葬的那年，自己和潘叔曾經帶著覺夏去給嬸嬸掃過幾次墓。也許是昨夜的夢境喚醒了她塵封的記憶，她竟然鬼使神差地自己找到了這裡。

離開安雲山前，許知春在陵園外面鄉民開的鋪子裡，買了香燭、水果和紙錢，又帶著潘覺夏找到了趙金月的墓碑，兩個人又是磕頭、又是鞠躬地好好祭奠了一番。許知春在心裡默默地說：「嬸嬸，請你保佑叔叔、保佑覺夏。」（三七）

上一則

劉揚偉 善用五優勢 迎AGI浪潮

下一則

計畫趕不上變化

延伸閱讀

中國珠海衝撞事件35死：官方通報疑點重重 兇手「離異」說法掀起爭議

中國珠海衝撞事件35死：官方通報疑點重重 兇手「離異」說法掀起爭議
太不尊重…山東1烈士墓碑被綁電線桿 菏澤官方回應了

太不尊重…山東1烈士墓碑被綁電線桿 菏澤官方回應了
「梅姨案」9名被拐兒童全尋回 主犯伏法、關鍵賣娃人仍是謎

「梅姨案」9名被拐兒童全尋回 主犯伏法、關鍵賣娃人仍是謎
封面故事／神祕黑墓碑 400年後解密

封面故事／神祕黑墓碑 400年後解密

熱門新聞

圖/123RF

那些人，那些事

2024-11-27 01:02
文農學圃一隅的中國盆景。（圖／作者崔淼淼提供）

盆景迷思

2024-11-27 01:00

人生第一次住院

2024-11-29 01:05
簡宛寄給作者李民安的剪報。（圖/李民安提供）

一個溫暖的大姊姊——懷念簡宛姊

2024-12-01 01:01

孤獨者的義大利麵

2024-11-27 01:01

幸運之神降臨

2024-11-30 01:00

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生