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愛情不過一碗粉蒸肉（九）

孫彤

也許是酒精的作用，艾瑪表現出的是與眾不同的亢奮。她走在傑夫的身後，一邊行走，還在一邊用手機錄像，必須發在朋友圈中，顯擺一下。

「這個瘋婆子！」傑夫說出了口，只不過這次，有些些許的讚許味道。

一周的郵輪之行，朝夕相處，相敬如賓，還經歷了槍林彈火的生死考驗，似乎給了艾瑪一種暗示，要和傑夫關係飛躍。艾瑪等待著，卻只等來了一通電話。

電話是打給傑夫的。剛下郵輪，傑夫的電話就沒完沒了響徹不斷，而他卻概不接聽。由於傑夫這幾天一直以來的親密態度，讓艾瑪有了女主人般的特權，竟然蠻橫地伸手奪過了傑夫的手機，自顧自按下了接聽鍵。

不出所料，是一個女人的聲音，還能聽出是個年輕女人，聲音甜度指數頗高。這個來電話的女人根本不在乎艾瑪，語氣囂張，明目張膽地要傑夫接聽電話。

「妳是誰？」艾瑪不客氣地問道。也許是電話中那個女人並不地道的英語，給了艾瑪說英文的勇氣。女人的這個發音，比艾瑪標準不到哪裡去。

「妳是誰？」電話中的女人不甘示弱，以退為進，反問艾瑪。

兩個女人一對口徑，竟然都是傑夫的「girl friend」。

4

艾瑪從郵輪回到家之後就病倒了，症狀是發熱、頭痛，還有咳嗽。起初艾瑪並沒有在意，以為只是自己一年一度的春季過敏症狀，或者只是玩得太累的緣故。一驚一乍，心情大起大落，不生病才怪呢。

可是，這一次陣勢來得氣勢洶洶。艾瑪覺得自己的嗓子被割喉了，刀片還殘留在喉嚨裡面，導致每次的吞嚥都苦不堪言。別說是吃飯了，連吞嚥一口口水都像是在口服碎玻璃渣，呲呲啦啦、來來回回。（九）

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