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舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

有什麼新鮮事？（下）

孫愷愉
圖／王春子
圖／王春子

完美的作品都是早已完成的，時間只是讓我們發現它的完美。

我是作品的一部分。房子、街道、星球、宇宙，都是作品的一部分。沒有任何東西被遺漏。

11 回收

胡安收到馬賽夫人寄來的包裹，一打開，發現是自己兩年來寫給她的信。

馬賽夫人怕丈夫發現這些信，又捨不得燒掉。

她想跟胡安分手，又怕見面說不出口。

她自願進入與胡安的關係，又不願承認。

馬賽夫人在一整包信件的最上面附了一張字條，寫著「忘記我」。

在胡安看來，馬賽夫人想說的其實是「勿忘我」。

胡安收到這些信稍稍有點得意，隨便拿幾封讀了一下，就更加得意了。

「寫得好。」胡安誇自己。

他本來要把信燒了，想起馬賽夫人的美貌，又想起最近迷戀的尼基小姐，決定留下這些「傑作」。

他拿出紙筆，開始重新抄寫這些信，把所有的稱呼都改成「親愛的尼基」。

12 幻象博物館

欣欣打電話來說，城裡新開了一家「幻象博物館」，問我要不要去玩。

幾乎每個大城小鎮都有一個這樣的博物館，不曉得欣欣有沒有注意過。

我一邊剪指甲，一邊說：「好啊！」聽見欣欣興致勃勃地掛了電話，鬆了一口氣。

我正打算在清靜中享受今天剩餘的時間，欣欣又打電話來了。

我開始做飯、掃地、洗衣服、餵貓，「嗯嗯」表示在聽欣欣說話。

欣欣開始一件一件重複她說過很多次的事情，從她自己的失眠、新男友的短處、老闆的刁鑽、和父母的不合，到對政治時局的不滿。

等欣欣說「我渴了去弄點飲料」，我的家務也差不多做完了。

到了周末，我陪欣欣去逛幻象博物館，也就是人類的瘋狂物件化的展示所。

逛完了幻象博物館，欣欣問我覺得怎麼樣，我忍不住說：「我們不就生活在幻象裡嗎？還需要一個博物館？」然後禁不住大笑起來。

我感覺欣欣止步了，但我繼續往前走。過了一會兒再回頭，她已經不見蹤影了。

13 薑餅人

那年聖誕前夕，安娜在洛克斐勒中心看人滑冰，想要忘卻剛剛分手的男友，渴望感染一些節日的歡樂。

可是她還是忍不住哭了起來，坐到聖誕樹旁邊的一個凳子，用發抖的手不斷擦著眼淚。

她感覺很冷。熱熱的眼淚滾下來，彷彿還沒有到達手心，就要凍結了。

突然，安娜覺得一陣溫暖的空氣迎面而來，散發著生薑和餅乾的香味。

她左看右看，什麼也沒有。空氣好像集中成一團，停在她的右邊。

「你是誰？」 安娜以為自己瘋了，對著空氣說話。

「薑餅人。」空氣說。

「『餅乾』的『餅』？」

「是的。」

「你怎麼知道我在這裡？」

「我認識每一個尋求幫助的孩子。」

「我是個孩子嗎？」

「是的，地球上的每個人都是孩子哦，大小並不重要。」

安娜發現，她停止了哭泣。

「我們走吧！」薑餅人說道。

「去哪裡？」安娜很迷惑，又很好奇。

「請跟我來。」

安娜跟著氣味，來到梅西百貨的櫥窗前。

「呵呵呵！」路口的聖誕老人搖著鈴，對安娜笑了笑。

安娜認為，如果沒有薑餅人陪著她，她一定會哭。

「你認為你什麼都知道，是嗎？說不定你不知道呢！」薑餅人彷彿懂得安娜的心思。

安娜看著櫥窗裡的裝飾，覺得十二月的前二十三天都被前男友浪費掉了，自己怎麼就忽略了這麼美麗的東西。她每天上班都會經過梅西，居然對美麗的櫥窗視而不見。她甚至沒注意到大家在布置櫥窗。

薑餅人接著帶安娜去了中央公園。

安娜想，如果她沒有薑餅人，她根本不會喜歡這個公園。然後她又覺得，薑餅人的看法總是比自己的看法更正確。

「好久沒有這麼開心了！」安娜手舞足蹈，不知不覺就回到了家。。

她坐在火爐前，吃著聖誕老人給的餅乾。這是她第一次和孩子們一起排隊拿餅乾。

她不記得薑餅人是什麼時候離開她的。她不記得曾經和他道別。但是當她說「薑餅人謝謝你」時，聽到了「不客氣」。那聲音就在附近。

從此以後，安娜每年聖誕前夕，都去洛克斐勒中心等待薑餅人。

連著許多年，薑餅人都來陪伴安娜，給她取暖，陪她逛街、逛公園。

直到某一年，薑餅人沒來。

「也許薑餅人有什麼事，沒法準時來。」安娜從聖誕節到元旦，天天都去等。

她等到一月一號，薑餅人還是沒有來。她坐在凳子上，無論旁邊有沒有人，都是一樣的寒冷。

安娜正準備回家，聽到薑餅人說：「我總是在該在的地方，從不有誤。」

安娜左看右看，想感受薑餅人的存在。她發現，她的胸口越來越暖。（下）

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