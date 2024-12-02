愛情不過一碗粉蒸肉（八）

傑夫對艾瑪到底有無感情？艾瑪一直認為，感情是隱藏在細節之中，突然之間不經意的舉動，方才顯露一個人的本性。那次的上岸陸地之行，艾瑪似乎為自己找到了證據。

那是毗鄰加勒比海的一處小鎮，一天的陸地行之後在酒吧晚餐，艾瑪破例點了酒。一種色澤艷麗的雞尾酒，冰淇淋的模樣，汽水的味道，讓她對酒精破了戒，一發而不可收拾。痛飲啤酒的傑夫也微醺了，兩個人互相扶持著，搖搖晃晃行走在返回郵輪的路上。

槍聲，就這麼突兀地響了起來，就像是過年的爆竹。人群頓時像是羊群，驚慌失措四處躲閃。傑夫畢竟當過兵，反應迅捷，趕緊起身，拉著艾瑪躲進了一旁的餐館。餐館裡的人擠成一團，玻璃大門也被店員迅速關閉。一群人伸長了脖頸，像是一群大鵝，透著碩大的玻璃牆張望著。

門外，依稀有警笛聲由遠至近，摻雜著稀稀落落的槍聲。才鬆了口氣，大門又被急促的聲音敲響。躲避在餐館的眾人立即分為兩個派別：開門派和不開門派，吵吵嚷嚷，爭執不休。年輕的女店員左右為難，守在大門口，已經嚇得戰戰兢兢。

「我才不會做個懦夫，依靠一個女孩子擋子彈！」傑夫站了起來，像是影視劇中的英雄主角一般，打開門，讓門口的一行人進入餐館避難，而自己，逕直出了門。街道上少有人影，傑夫沿著街道前進，途經事發地點，出事之處已經拉出了警戒線，警燈閃爍不停。

傑夫充當孤膽英雄的一刻間，忘記了艾瑪的存在。等到這個時候，傑夫才想起回頭去找尋艾瑪。沒想到一扭頭，艾瑪正跟隨在他的身後，不離不棄。（八）