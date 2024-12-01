愛情不過一碗粉蒸肉（七）

傑夫迫切想要身邊有一個陪伴者，一個人的陪伴，不是傑瑞，一隻狗。人，女人，哪怕像是狗一樣不說話，也好。

等到艾瑪到達傑夫的身邊，已是第二天的清晨。昏昏沉沉一整夜的傑夫，睜眼看艾瑪，艾瑪喜盈盈端著一只鍋子，是慢燉鍋，鍋蓋是玻璃的，被蒸騰的水氣覆蓋著。艾瑪獻寶一般打開蓋子，真的是一整鍋的雞湯。看到黃澄澄、熱騰騰的屍身完整的雞，傑夫的哆嗦竟然奇蹟般地一下子停頓了、消失了。

艾瑪又盡心盡力照看了傑夫一整天的時間，直到傑夫完全恢復了元氣，健壯如初。

「艾瑪，和我」，傑夫看著艾瑪悉心烹製好的雞湯，還剩下了一多半，傑夫只是勉強品嘗了幾口，他喝不慣。雞湯營養不了身體，但是滋潤了心靈，傑夫沒來由的，開口說出這樣的一句話。

艾瑪心花怒放，等著那句「在一起」。可是不是，傑夫說的是「和我一起坐郵輪」。

●

經過了閉門不出、生人勿近考驗的瘟疫，人們所謂的「報復性出遊」高潮來臨。這是艾瑪第一次登船，感覺郵輪活脫脫是一個巨大的行走著的島嶼，或者是一座大型遊樂場，人們只是寄生在這個龐然大物中的寄生蟲，不管不問，除了享樂。

艾瑪終於明白，為什麼那麼多的人夢想是一輩子待在郵輪上。

如果後半生如此，該有多麼愜意。還要，有一個符合心意之人陪伴在自己左右。

不僅僅是如此吧，艾瑪想：訂購郵輪的花費是傑夫一個人出的。艾瑪並沒有如此要求，傑夫執意一個人花錢。此前，艾瑪和傑夫的交往中，延續的是美式的AA制。雖然沒有分割得明確，遵循的是輪番買單，兩個人在金錢上互不相欠，是為了今後在情感上互不相欠？（七）