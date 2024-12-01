有什麼新鮮事？（上）

圖／王春子

1 新聞

「有什麼新鮮事？」傑西問看報紙的傑姆。

「 A國向B國投了炸彈。」傑姆說。

「不新鮮。」傑西搖搖頭。

「是啊！家常便飯！」傑姆繼續翻報紙。

「有什麼新鮮事？」傑西問瞪著屏幕的傑姆。

「房價 漲了。」傑姆說。

「不新鮮。」傑西搖搖頭。

「漲跌漲跌，反反覆覆。」傑姆打了個哈欠。

「有什麼新鮮事？」傑西問戴著耳機的傑姆。

「股市跌了。」傑姆說。

「不新鮮。」傑西搖搖頭。

「對啊！換個名字重演的舊聞。」傑姆摘下耳機。

「所有的新聞都是舊聞啦！」傑西搖搖頭。

「來，聽聽這個。」傑姆抽出書架上的一張紙。「我昨天寫下的。」

「哦？」傑西豎起耳朵。

「歷史是人類記載的夢，目的是為了隱藏夢的起源。」

「這是我聽到的第一則新聞。」傑西有點開心。

「其實也是舊聞。」傑姆笑。

「是嗎？」

「曾經有意忘記，被提醒時沒注意，再被提醒還要抗拒。某天聽見以為沒聽過，接受才知道，的確沒有新聞，只有一連串回收的夢。」

2 標點符號的聚會

逗號：「等等！」

問號：「幹麼？」

句號：「沒事。」

冒號：「我有話要說。」

省略號：「不用說，內容都在這裡。」

括號：「我來解釋一下，省略的是《海倫‧凱勒》」

書名號：「那是一本書的名字，看我抱住的那幾個字。」

間隔號：「我的左邊是名、右邊是姓。」

破折號：「來，轉移話題。」

引號：「大家都來抱抱。」

雙引號：「讓我擠進來，再抱一個。」

驚嘆號：「哇！」

3 校友會

校友會聚餐，彼得在愛德華慫恿下，第一次參加。

「五十年啦！我終於沒那麼害怕見人了。」彼得說著，發現快到會場了，突然走到愛德華後面。

「你還是老樣子哦！」愛德華笑。

「什麼樣子？哈哈。」

「緊張就笑。」

彼得有點想拔腿就跑，不過也就想一想，現在腿拔不起來，也沒力氣跑了。

「你年年來聚會嗎？」彼得問。

「差不多吧！」

「每年都不一樣嗎？」

「都差不多，呵呵。」

「哦！」

「怎麼，覺得不需要來？」

「大哥還是我不說，就明白我要說什麼。」

「出來走走，無礙。」

「我現在才稍稍有點明白『無礙』。『無礙』其實很『有愛』。」

「還是我可愛的好兄弟。」愛德華拍拍彼得的肩膀。

「這麼些年，想起來還是有些趣聞的。雖然跟這個校友會並沒有直接關係。」

「哦？」

「我小學的同桌，到了三十歲變成我同事。」

「哦。」

「我一年級的男同學，到了三年級變成了女同學。」

「哦？」

「是的。」

「你有沒有發現，大家聚在一起，只是想要同伴？不管是上班、上學，還是上吊。」

「我發現你還是那麼神奇。」

「變來變去，其實沒變。」

「怎麼說呢？」

「同桌、同事，男同學、女同學，不都一樣嗎？就是你身邊的人而已。」

「也是哦！」

「同學、同學，共同學習。誰不是同學呢？」彼得感嘆。

「這麼說，地球是所有人的學校，誰不是校友呢？」愛德華應。

兩人同步走進會場。

4 錯失良機

「你聽說過FOMO（錯失恐懼）嗎？」亞當問羅傑。

「第一次聽說。就剛剛聽你說的。」羅傑很鎮定。

「也叫社群恐慌症。」亞當的聲音在發抖。

「都有什麼症狀？」

「總覺得錯失了什麼良機，很不安、很焦慮。」

「像你這樣？」

「我哪樣？」亞當的身體也抖了起來。

「你很好啊！哪裡有什麼良機？」羅傑打算忽略亞當的顫抖。

「就是覺得哪裡都可能有什麼好事在發生，可是我沒能趕上，因為我不知道。」

「比如這裡？」

「這裡我就能趕上啊！這裡有什麼好事？」

「你可能不知道啊！」羅傑樂了。

「那你趕快告訴我，不然我會恐慌。」亞當更加劇烈地發抖。

「我又不知道你指的好事是什麼，怎麼告訴你？」

「天啊！我要崩潰了！」

「那可能是你說的好事哦！」

「什麼？」

「崩潰啊！」

「未嘗不是良機。」

5 買房子

湯姆開始看房子，讓他的朋友介紹一個地產公司。

他的朋友說：「你不是有房子了嗎？」

湯姆沉默。

他的朋友想一想又說：「當然不是有房子就不該買房子，可以投資 嘛！」

湯姆說：「我不是想住，也不是要投資。我就突然想看房子，看上了就買一個。」

「哇！好有錢。」

「我不太花錢。湊一湊足夠買房子，就看看嘛！」

每一個帶湯姆看房子的人，眼神都有一些奇怪。

湯姆不知道自己是一隻蝸牛，房子就在自己身上。（上）